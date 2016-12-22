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Роскомнадзор заблокирует обеспечивающие доступ к Telegram VPN-сервисы
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Роскомнадзор заблокирует обеспечивающие доступ к Telegram VPN-сервисы
Битва за Telegram, 17:31
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Роскомнадзор заблокирует обеспечивающие доступ к Telegram VPN-сервисы

Роскомнадзор по требованию Таганского районного суда блокирует VPN-сервисы, которые обеспечивают доступ в том числе к террористическим и экстремистским аккаунтам в Telegram. Об этом заявил ТАСС глава ведомства Александр Жаров.

«Обращаем внимание, что в решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица», то есть, в том числе и на компании — владельцев VPN и прокси-сервисов», — говорится в сообщении регулятора.

Роскомнадзор изучает прокси- и VPN-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, для принятия конкретных решений.

Ранее 16 апреля основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пожертвует собственные средства администраторам proxy и VPN, сервисы которых позволяют обходить блокировки.

Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту
Технологии и медиа

Накануне Роскомнадзор начал исполнять решение суда о блокировке Telegram в России. Решение было принято Таганским судом из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Кроме того, к 16:00 вторника Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов Google и Amazon. Из них 9,4 тыс. IP-адресов были зарегистрированы самим мессенджером, 3,6 млн IP-адресов — Google и 12,1 млн IP-адресов — структурами Amazon.

Теги: VPN , Роскомнадзор , Telegram , блокировка
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