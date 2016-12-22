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Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram
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Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram
Блокировка Telegram, 10:47
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Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram
Поводом для обращения в суд послужило то, что мессенджер не предоставил ключи для дешифровки переписки пользователей по ФСБ. Telegram ранее называл выполнение этой задачи технически невозможной
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Исковое заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России подано в Таганский районный суд Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление <...> с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — отмечается в сообщении ведомства. Иск, как уточнили в Роскомнадзоре, был подан в связи «с выявлением ФСБ России неисполнения Telegram обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».

Согласно этому положению, мессенджер по требованию Федеральной службы безопасности должен предоставить ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей.

20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости исполнения Telegram этих обязанностей​. Тогда же ​ведомство пригрозило мессенджеру, что обратится в суд с иском о блокировке Telegram на территории России, если он не выполнит запрос в установленный 15-дневный срок (он истек 4 апреля).

Создатель Telegram Павел Дуров в ответ на это отметил, что угрозы блокировки «не принесут плодов». «Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал он на своей странице в Twitter.

В понедельник, 2 апреля, адвокат Telegram Дмитрием Динзе направил ответ Роскомнадзору, в котором сообщил, что компания технически не может выполнить требование ФСБ: «Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений».

Также указывалось, что пользовательские сообщения, отправляемые в так называемые «секретные чаты», не хранятся на серверах мессенджера, а значит, компания не имеет доступа к ним.

3 апреля группа членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовила заявление в защиту неприкосновенности частной переписки пользователей интернета. Члены совета призвали Роскомнадзор воздержаться от блокирования Telegram, а ФСБ — «изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров».

Материал дополняется.

Авторы: Евгения Маляренко, Ирина Ли.
Теги: Роскомнадзор , Telegram
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