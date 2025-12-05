От Telegram до Roblox: как в России блокировали популярные платформы

Роскомнадзор в начале декабря сообщил о блокировке сервиса видеозвонков FaceTime и игровой платформы Roblox. Когда и по какой причине до этого блокировали или «замедляли» популярные в России сервисы и платформы — на таймлайне РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Роскомнадзоре 3 декабря заявили, что начали блокировать игровую онлайн-платформу Roblox. На следующий день стало известно о блокировке FaceTime — приложения для видео- и аудиозвонков, разработанного компанией Apple. Тогда же ведомство рассказало, что в октябре ограничило доступ к сервису для обмена фотографиями Snapchat.

28 ноября РКН посоветовал россиянам готовиться к возможной полной блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) — одного из двух самых популярных мессенджеров в стране. Блокировка может быть частично связана с утечкой дипломатических переговоров, которые могли осуществляться по WhatsApp, предположил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. До этого 22 октября РКН сообщил о частичной блокировке мессенджера, а 13 августа в нем были заблокированы видео- и аудиозвонки. Причиной запрета служба называла необходимость противодействия преступникам.

Одновременно с WhatsApp в России начали ограничивать доступ к Telegram. 22 октября была введена его частичная блокировка, с 13 августа не работают звонки. Для мессенджера это не первая волна блокировок — ведомство блокировало доступ к нему с апреля 2018 по июнь 2020 года из-за отказа основателя платформы Павла Дурова предоставлять ключи дешифрования сообщений пользователей. Ограничения были сняты, когда Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды».

Во второй половине 2024 года Роскомнадзор заблокировал сразу три крупные платформы: приложение для обмена мгновенными сообщениями Signal, видео- и аудиоплатформу Discord, популярную для общения у геймеров и в корпоративной среде IT, и Viber — на тот момент третий по популярности мессенджер в России.

Летом 2024 года пользователи начали массового жаловаться на сбои в работе видеохостинга YouTube. «Ростелеком» тогда предупредил пользователей, что неполадки связаны с устареванием оборудования, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе (компании принадлежит YouTube). В корпорации заявили, что проблемы с доступом не связаны с техническими проблемами или действиями Google.

До этого Роскомнадзор призывал видеохостинг удалить противоправный контент, модерировать экстремистские и антироссийские призывы и снять ограничения с российских каналов, грозя «применением дополнительных мер». А тогдашний глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что «деградация» YouTube является вынужденным шагом, который направлен «против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». В Роскомнадзоре отрицают, что блокируют работу платформы.

Еще одна волна блокировок пришлась на 2022 год. 1 марта Роскомнадзор приступил к замедлению Twitter (с 2023 года — X), а четыре дня спустя ввел его полную блокировку. Незадолго до этого работу соцсети замедляли в первой половине 2021 года, ограничения были сняты спустя несколько месяцев, когда платформа удалила запрещенную информацию. Также 4 марта 2022 года РКН ограничил доступ к Facebook, через 10 дней — к Instagram (обе принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России). В отношении WhatsApp, также принадлежащего Meta, ограничения тогда не вводились.

В августе РКН ограничил доступ к сервису для сбора пожертвований за творческие произведения Patreon, а в октябре — к платформе для распространения аудио по модели социальной сети SoundCloud. Обе были заблокированы за распространение недостоверной информации о военной операции на Украине.

Еще в 2016 году Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn, причиной ограничений стало нарушение закона «О персональных данных», который с 1 сентября 2015 года обязывал хранить персональные данные россиян на территории страны.