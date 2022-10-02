Роскомнадзор назвал причину блокировки сервиса SoundCloud

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Данные клиентов и сотрудников онлайн-ретейлера DNS попали в интернет Технологии и медиа, 11:26
Польша завершила строительство ограждений на границе с Белоруссией Политика, 11:09
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 11:06
«Правила жизни Титанов»: привычки и приемы миллионеров и знаменитостей Pro, 11:03
При стрельбе по автобусу и такси в Израиле пострадал один человек Общество, 10:58
Число погибших на матче в Индонезии превысило 170 человек Общество, 10:34
Два россиянина потерпели поражения на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 10:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:18
FT узнал об отказе Moderna предоставить Китаю состав вакцины Бизнес, 10:17
Роскомнадзор назвал причину блокировки сервиса SoundCloud Политика, 10:10
5 подкастов, которые стоит послушать. Страх будущего, IT и индустрия игр Life, 10:00
Что будет с долларами из-за возможных санкций к НКЦ: в банке и у брокера Инвестиции, 10:00
Как бумерам, зумерам и миллениалам работать в одной команде: 6 советов Pro, 09:55
Times узнала о совете Трасс королю Карлу III пропустить саммит по климату Политика, 09:39
Политика ,  
0 

Роскомнадзор назвал причину блокировки сервиса SoundCloud

Роскомнадзор: причиной ограничения доступа к SoundCloud стали фейки о спецоперации
Сервис заблокирован в России со вчерашнего дня. В Роскомнадзоре пояснили, что причиной стала недостоверная информация о специальной военной операции на Украине. После удаления запрещенной информации сервис могут разблокировать
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Доступ к музыкальной и стриминговой платформе SoundCloud ограничен по требованию Генпрокуратуры за распространение фейков о российской спецоперации на Украине, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат», — сказано в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке. Там указали, что перед блокировкой в адрес владельца ресурса дважды направляли требования о необходимости удаления запрещенной информации.

«В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован», — добавили в РКН.

Роскомнадзор заблокировал сервис с музыкой и подкастами SoundCloud
Политика
Фото:Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сервис SoundCloud заблокирован в России со вчерашнего вечера. Soundcloud создали немцы Алекс Льюнг и Эрик Вахльфорс. Платформа была запущена в октябре 2008 года. На SoundCloud независимые исполнители могут делиться своей музыкой и общаться с аудиторией. У сервиса более 76 млн зарегистрированных пользователей, основной источник трафика — США. На Soundcloud можно размещать не только музыку, но и, например, подкасты.

После начала военной операции Роскомнадзор обязал СМИ опираться на данные официальных российских источников при освещении спецоперации на Украине. В марте власти ввели уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации. За публичное распространение такой информации предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов свободы могут лишить на 15 лет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press Как бумерам, зумерам и миллениалам работать в одной команде: 6 советов
Инструкции
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Евгения Стогова Евгения Стогова
музыка стриминг Военная операция на Украине фейк Роскомнадзор блокировка
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал сервис с музыкой и подкастами SoundCloud
Политика
Роскомнадзор обжаловал начало процедуры банкротства российского Google
Технологии и медиа
Роскомнадзор обязал СМИ писать о мобилизации по данным от органов власти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter