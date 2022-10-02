Роскомнадзор назвал причину блокировки сервиса SoundCloud

Сервис заблокирован в России со вчерашнего дня. В Роскомнадзоре пояснили, что причиной стала недостоверная информация о специальной военной операции на Украине. После удаления запрещенной информации сервис могут разблокировать

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Доступ к музыкальной и стриминговой платформе SoundCloud ограничен по требованию Генпрокуратуры за распространение фейков о российской спецоперации на Украине, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат», — сказано в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке. Там указали, что перед блокировкой в адрес владельца ресурса дважды направляли требования о необходимости удаления запрещенной информации.

«В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован», — добавили в РКН.

Сервис SoundCloud заблокирован в России со вчерашнего вечера. Soundcloud создали немцы Алекс Льюнг и Эрик Вахльфорс. Платформа была запущена в октябре 2008 года. На SoundCloud независимые исполнители могут делиться своей музыкой и общаться с аудиторией. У сервиса более 76 млн зарегистрированных пользователей, основной источник трафика — США. На Soundcloud можно размещать не только музыку, но и, например, подкасты.

После начала военной операции Роскомнадзор обязал СМИ опираться на данные официальных российских источников при освещении спецоперации на Украине. В марте власти ввели уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации. За публичное распространение такой информации предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов свободы могут лишить на 15 лет.