В России заблокировали Roblox. Что известно о платформе

В России заблокировали игровую платформу Roblox. Что это за приложение и почему его заблокировали — в материале РБК

Фото: Hannah Peters / Getty Images

Roblox — онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими. The Guardian сравнивала платформу с YouTube — там также много пользовательского контента, только в случае Roblox это игры, а не видео.

Платформа появилась в 2006 году, а ее популярность выросла во время пандемии. Во время локдауна площадка стала местом, где дети стали общаться и играть вместе, пишет Wired. Россия входит в топ-3 стран по количеству пользователей на платформе.

Главное о Roblox: Идея платформы появилась в 2004-м, а запущена она была в 2006 году > 151 млн активных пользователей ежедневно 3,5 млн разработчиков 60% пользователей Roblox старше 13 лет, 39% — 13 лет и младше > 40 млн игр, созданных пользователями

Игры на платформе называются «опытами» и охватывают множество жанров: от ролевых игр и симуляторов до приключений и файтингов. «Опыты» пользователи создают в Roblox Studio, бесплатном наборе инструментов на языке Lua (на нем же, например, создано большинство пользовательских модификаций World of Warcraft).

Каждый пользователь может создавать свой аватар — менять внешний вид персонажа, добавляя аксессуары и одежду. Для покупки некоторых предметов требуются робуксы — так называется внутриигровая валюта. Робуксы можно купить за реальные деньги.

Фото: Phil Noble / Reuters

Roblox Corporation зарабатывает на продаже предметов, подписках, премиальных выплатах (когда им достается доля от подписки Premium, пропорциональная времени, которое игроки провели в их проектах), а также на рекламе.

Многие компании и бренды — в их числе «Ашан», «Сбер», «Дикси», МТС — используют Roblox для создания метавселенных и привлечения аудитории.

Roblox можно бесплатно скачать на ПК, консоли и мобильные устройства.

Скандалы вокруг Roblox

В октябре 2024 года инвестиционная фирма Hindenburg Research опубликовала исследование, в котором говорится, что Roblox Corporation завышает показатели на 25-45%.

Саму платформу Hindenburg Research назвало «педофильским адом», утверждая, что модераторы платформы ограничены в своих возможностях и не могут навсегда заблокировать пользователей, которые занимаются грумингом и травлей детей. Кроме того, в отчете говорится, что Roblox показывает детям младше 13 лет неподобающий контент, чтобы увеличить отдельные показатели платформы. Представители Roblox Corporation отвергли все обвинения.

Это не первая подобная претензия. Так, журналистка The Guardian провела в Roblox неделю, представившись восьмилетней девочкой. В игре ей предлагали откровенные наряды для аватара, несмотря на включенные настройки родительского контроля. Она также столкнулась с кибербуллингом, сексуальными домогательствами и оскорблениями от других игроков. А в личные сообщения ей приходили непристойные предложения с требованием скрывать эту переписку от родителей.

По данным ABC News, в отношении платформы расследуют «тысячи заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии над детьми».

Блокировка Roblox в России

Роскомнадзор сообщил о блокировке платформы 3 декабря 2025 года. Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы.