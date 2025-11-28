Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Роскомнадзор продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена), поскольку платформа не выполняет требования, направленные на пресечение преступлений на территории России, сообщили РБК в пресс-службе РКН.
Роскомнадзор утверждает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. По версии федеральной службы, WhatsApp используется для организации терактов в России и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».
«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров <...> В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в Роскомнадзоре.
Постепенная деградация звонков в WhatsApp началась в августе. В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы мессенджера, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам». Сегодня, 28 ноября, российские пользователи вновь сообщили о сбоях в работе WhatsApp. Больше всего жалоб поступило из Москвы, среди них — медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.
WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в России. В Google Play он занимает пятое место среди приложений в категории «Связь». Согласно данным Mediascope за октябрь 2025 года, аудитория WhatsApp в России составляет 96,2 млн человек, Telegram — 91 млн.
Возможная блокировка WhatsApp в России стала обсуждаться в 2024 году на фоне включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Оказавшиеся в этом перечне компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в декабре прошлого года назвал слухами данные о возможной блокировке WhatsApp и призвал осторожнее комментировать будущее мессенджера. В ноябре 2025-го член того же комитета Антон Немкин заявил, что блокировка является лишь «вопросом времени», поскольку сервис «системно игнорирует наши правила» и «угрожает безопасности людей».
