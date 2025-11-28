 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp

Если WhatsApp так и не выполнит требования российского законодательства, то он будет полностью заблокирован в России, заявил Роскомндазор. Сегодня ряд российских пользователей вновь пожаловались на сбои в работе мессенджера
Фото: Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press

Роскомнадзор продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена), поскольку платформа не выполняет требования, направленные на пресечение преступлений на территории России, сообщили РБК в пресс-службе РКН.

Роскомнадзор утверждает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. По версии федеральной службы, WhatsApp используется для организации терактов в России и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров <...> В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в Роскомнадзоре.

Постепенная деградация звонков в WhatsApp началась в августе. В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы мессенджера, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам». Сегодня, 28 ноября, российские пользователи вновь сообщили о сбоях в работе WhatsApp. Больше всего жалоб поступило из Москвы, среди них — медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.

WhatsApp начал предлагать россиянам другой способ авторизации
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в России. В Google Play он занимает пятое место среди приложений в категории «Связь». Согласно данным Mediascope за октябрь 2025 года, аудитория WhatsApp в России составляет 96,2 млн человек, Telegram — 91 млн.

Возможная блокировка WhatsApp в России стала обсуждаться в 2024 году на фоне включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Оказавшиеся в этом перечне компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в декабре прошлого года назвал слухами данные о возможной блокировке WhatsApp и призвал осторожнее комментировать будущее мессенджера. В ноябре 2025-го член того же комитета Антон Немкин заявил, что блокировка является лишь «вопросом времени», поскольку сервис «системно игнорирует наши правила» и «угрожает безопасности людей».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Анна Балашова Анна Балашова
Роскомнадзор Whatsapp мессенджер блокировка
Материалы по теме
Операторы заявили об отсутствии ограничений после жалоб на сбой WhatsApp
Технологии и медиа
Депутат назвал блокировку WhatsApp в России «вопросом времени»
Технологии и медиа
WhatsApp рассказал пользователям, как определить сообщения от мошенников
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:22
Зеленский уволил Ермака Политика, 18:52
Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель Общество, 18:49
К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах Экономика, 18:43
За два года доля «плохой» ипотеки на ИЖС подскочила более чем в 20 раз Недвижимость, 18:42
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака Политика, 18:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ стал победителем премии в области развития корпоративного спорта Пресс-релиз, 18:37
Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России База знаний, 18:34
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 18:34
Жилье в новостройках Москвы в ноябре подешевело на 2% Недвижимость, 18:31
Чем известен Андрей Ермак, уволенный глава офиса Зеленского 18:29
Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США Политика, 18:29
Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ Общество, 18:28