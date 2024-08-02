Google ответил на данные о замедлении YouTube

Google: неполадки в работе Youtube в России не связаны с техническими проблемами

Google отрицает, что причиной проблем с доступом к YouTube у россиян являются технические проблемы или действия компании. Россияне начали жаловаться на сбой в работе сервиса 1 августа, до этого Хинштейн предупреждал о «деградации»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями Google, заявили «Коммерсанту» в компании.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — подчеркнули в Google.

1 августа россияне начали жаловаться на сбои в работе YouTube. По данным мониторинговых сервисов, сообщения о неполадках начали поступать около 1:00 мск. Большинство жалоб поступало из столичного региона и Санкт-Петербурга.

30 июля об ухудшении работы видеосервиса начали предупреждать мобильные операторы. За несколько дней до этого о росте числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube сообщил «Ростелеком». В компании отмечали, что сбои вызваны проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что «деградация» качества работы видеохостинга YouTube в России вызвана проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. Он спрогнозировал падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах к концу этой недели с 40 до 70%.

По словам депутата, 80% объема видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России. При этом ранее депутат назвал «деградацию» YouTube вынужденным шагом, направленным не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга».

Роскомнадзор на этом фоне заявил, что принятие мер против YouTube с действиями Google, которая неоднократно нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров. «У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — добавили в ведомстве.

По статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость YouTube в России на неделе с 22 по 28 июля не упала и показала небольшой рост: количество человек старше четырех лет, хотя бы раз воспользовавшихся видеохостингом, составило 82,5 млн. Это в рамках погрешности больше, чем было неделей ранее (82,1 млн), и на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).