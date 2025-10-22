 Перейти к основному контенту
0

РКН сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram из-за мошенников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram «для противодействия преступникам», сообщила РБК надзорная служба.

Эти мессенджеры — основные сервисы для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность россиян, заявили в Роскомнадзоре со ссылкой на правоохранительные органы и жалобы граждан.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — говорится в сообщении.

21 октября жители юга России пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram, а также WhatsApp. Жалобы на работу Telegram поступили из Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской и Астраханской областей, а также из Ставропольского края. Больше всего жалоб поступило из-за сбоев мобильного приложения.

Роскомнадзор объяснил, как работает бот для маркировки телеграм-каналов
Технологии и медиа

13 августа Роскомнадзор объявил о мерах «по частичному ограничению звонков» в этих двух мессенджерах, объяснив это борьбой с мошенниками. В сообщении ведомства утверждается, что они стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В Минцифры заявили, что Telegram и WhatsApp отказываются соблюдать требования российского законодательства.

В Telegram после решения РКН заявили, что мессенджер активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству. Представители WhatsApp пообещали сделать все, чтобы пользователям в России было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.

Материал дополняется

