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Война санкций ,  
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Хинштейн заявил о замедлении YouTube до 70% из-за политики сервиса

Хинштейн: через неделю скорость загрузки YouTube на ПК может снизиться до 70%
Сюжет
Война санкций
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — заявил парламентарий.

По его словам, летний период «для приведения в чувство» YouTube был выбран не случайно — в этот период множество людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет мобильными устройствами. «Деградация» Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — отметил Хинштейн.

Вместе с тем он напомнил, что «Ростелеком» фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Компания ранее объясняла, что это связано не с действиями властей, но с тем, что Google с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России.

«Вновь подчеркну: все происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет», — заключил глава комитета Госдумы.

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Фото:Mateusz Slodkowski / Global Look Press

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Илья Пламенев Илья Пламенев
YouTube Александр Хинштейн санкции Госдума Видеохостинг
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