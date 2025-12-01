 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Горелкин назвал одной из причин ограничения WhatsApp утечку у дипломатов

Горелкин утверждает, что ограничения работы WhatsApp связаны в том числе с утечкой дипломатических переговоров. В контексте опубликованных разговоров американский мессенджер ранее упомянул помощник президента Ушаков
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) произошли в том числе из-за утечки дипломатических переговоров. В качестве источника информации депутат указал «собственную информацию».

Постепенное ограничение звонков в WhatsApp началось в августе. На прошлой неделе ряд российских пользователей вновь пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Роскомнадзор тогда заявил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера, поскольку платформа не соблюдает российское законодательство. В РКН предупредили, что если требования так и не будут выполнены, то WhatsApp будет полностью заблокирован.

По версии федеральной службы, WhatsApp используется для организации терактов и вербовки, а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.

Горелкин утверждает, что после утечки «был сделан вывод»: «владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют».

Ушаков заявил о фейковых утечках телефонных переговоров по Украине
Политика
Юрий Ушаков

«Не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства», — написал Горелкин в телеграм-канале.

В конце ноября агентство Bloomberg без указания источника опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с Ушаковым от 29 октября. В обоих случаях собеседники обсуждали подходы к урегулированию военного конфликта России и Украины.

Дмитриев назвал публикацию фейком. Ушаков также заявил, что «некоторые эти утечки носят фейковый характер». Однако при этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента заявил: «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». В материале Bloomberg канал связи не указывался.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Антон Горелкин Whatsapp утечка блокировка
