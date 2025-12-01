Горелкин назвал одной из причин ограничения WhatsApp утечку у дипломатов
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) произошли в том числе из-за утечки дипломатических переговоров. В качестве источника информации депутат указал «собственную информацию».
Постепенное ограничение звонков в WhatsApp началось в августе. На прошлой неделе ряд российских пользователей вновь пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Роскомнадзор тогда заявил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера, поскольку платформа не соблюдает российское законодательство. В РКН предупредили, что если требования так и не будут выполнены, то WhatsApp будет полностью заблокирован.
По версии федеральной службы, WhatsApp используется для организации терактов и вербовки, а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.
Горелкин утверждает, что после утечки «был сделан вывод»: «владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют».
«Не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства», — написал Горелкин в телеграм-канале.
В конце ноября агентство Bloomberg без указания источника опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с Ушаковым от 29 октября. В обоих случаях собеседники обсуждали подходы к урегулированию военного конфликта России и Украины.
Дмитриев назвал публикацию фейком. Ушаков также заявил, что «некоторые эти утечки носят фейковый характер». Однако при этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента заявил: «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». В материале Bloomberg канал связи не указывался.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили