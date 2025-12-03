 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

В России заблокировали игровую платформу Roblox. РКН объяснил решение тем, что, по его версии, на площадке распространяли экстремистские материалы, а также развращали детей.
Фото: illustration by Getty Images
Фото: illustration by Getty Images

Игровая платформа Roblox официально заблокирована в России, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.

Roblox заблокировали в России. Что это и почему запретили
Life
В Росси перестала работать популярная игровая онлайн-платформа Roblox

Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — заявили в ведомстве.

В 2025 году Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам, заключили в ведомстве.

В Госдуме предложили ввести штрафы за запрещенный контент в видеоиграх
Технологии и медиа
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Утром 3 декабря пользователи из разных регионов России сообщали о недоступности площадки Roblox, в том числе в мобильной версии. В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предположил, что сбой стал следствием того, что администрация Roblox проигнорировала предупреждение Роскомнадзора.

В январе Roblox уже удаляла по требованию РКН контент, содержащий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Роскомнадзор нашел на платформе соответствующие материалы и внес ссылки на них в единый реестр запрещенной информации.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Валерия Доброва
Roblox видеоигры
