Технологии и медиа⁠,
0

Роскомнадзор сообщил о блокировке Facetime в России

По версии ведомства, сервис используется для «организации и проведения террористических действий» в России
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Роскомнадзоре подтвердили, что Facetime блокируется в России, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства. 

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сообщили в службе.

FaceTime — это приложение для видеозвонков и аудиозвонков, разработанное компанией Apple. FaceTime доступен только для пользователей экосистемы Apple. Это означает, что для использования приложения необходимо иметь устройство на базе iOS, iPadOS или macOS. Пользователи Android или Windows не могут напрямую подключиться к FaceTime.

Роскомнадзор начал менять подход к блокировке запрещенного контента
Технологии и медиа
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

На сбои в работе сервиса пользователи по всех России начали жаловаться еще с начала сентября.

В конце ноября массовые сбои были также зафиксированы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) у пользователей в Новосибирской области. По информации сервиса сбой.рф, Новосибирская область тогда стала лидером по количеству жалоб (22%), на втором месте была Свердловская область (13%).

В середине августа Роскомнадзором были введены ограничения на голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram. По информации ведомства, эти сервисы, по данным правоохранительных органов, стали основными платформами, используемыми злоумышленниками для обмана и вымогательства средств, а также для вовлечения людей в диверсионные и террористические действия.

В конце октября РКН объявил о частичном ограничении работы WhatsApp и Telegram в рамках борьбы с преступностью. Спустя месяц ведомство предупредило, что если WhatsApp так и не выполнит требования российского законодательства, то он будет полностью заблокирован в России.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Роскомнадзор блокировка видеозвонки Россия
