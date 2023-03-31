Что изменится в законах в апреле

Новая формула определения цены на нефть для расчета налогов, индексация социальных пенсий и маркировка пива. Главные нововведения в законах — в обзоре РБК

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Весенний призыв

1 апреля начинается весенний призыв в армию. Он завершится 15 июля.

В период призыва комиссии будут принимать решение по заявкам на отсрочку для ИТ-специалистов, которые подавались в период с 23 января по 9 февраля. Отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует уже второй призыв, она была введена в марте 2022 года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных во время весеннего призыва не направят служить в новые субъекты — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. С 1 января 2024 года верхний предел увеличится с 27 до 30 лет, следует из текста документа. Нижняя же возрастная граница будет подниматься поэтапно: — до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025 года и до 21 года — с 1 января 2026 года.

Расчет нефтяных налогов

С 1 апреля в России вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение порядка расчета цены на нефть для налогов нефтяных компаний. Изменения коснутся налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтепродукты.

Предложенная законом формула для расчета налогов нефтяных компаний подразумевает, что котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года. Ранее налоги рассчитывались исходя из цены Urals в европейских портах, однако на фоне западных санкций произошла переориентация поставок российской нефти на другие рынки. Эмбарго на поставки в ЕС и ценовой потолок привели к тому, что дисконт между котировками и стоимостью нефти Brent резко вырос, — нефтегазовые доходы снизились.

Применение новой формулы, указывали в Минфине, позволит бюджету в 2023 году получить дополнительные 600 млрд руб., опрошенные РБК эксперты давали оценку в 500–600 млрд руб.

Социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,3%. В результате их средний размер к концу 2023 года составит около 12 562 руб. Изменения коснутся почти 4 млн человек.

Индексация социальных пенсий проводится один раз в год, 1 апреля. Однако в 2022 году в условиях высокой инфляции правительство приняло решение повысить их поэтапно, чтобы «поддержать доходы граждан с учетом роста цен». В июне социальные пенсии проиндексировали на 10%.

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Маркировка пива

С 1 апреля 2023 года начнется обязательная маркировка пива в кегах. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

Минпромторг, оператор системы ЦРПТ и Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») договорились о сроках начала маркировки продукции в конце июля. С 1 октября 2023 года потребуется маркировать пиво в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Требования к алкозамкам

С 1 апреля начинает действовать ГОСТ Росстандарта, устанавливающий требования к алкозамкам — устройствам, которые проверяют, трезв ли водитель, и не дают завести машину в случае опьянения. ГОСТ описывает лишь общие требования к таким устройствам, документ не вводит обязательство по их установке.

Так, согласно ГОСТу, в алкозамок должны быть загружены данные людей, допущенных к управлению конкретным автомобилем. Кроме того, прибор должен быть оснащен камерой, распознающей лицо водителя. Проверка на алкоголь может быть как контактной, так и бесконтактной, указывается в ГОСТе. Время, отведенное на повторный запуск мотора, согласно документу, не может превышать пяти минут.

Информирование при страховании

С 1 апреля при заключении договора о добровольном страховании компании должны будет предоставлять потребителю ключевой информационный документ (КИД) — краткую информацию об условиях договора. В такую справку войдут сведения о страховом покрытии, исключениях из него, а также условиях возвращения страховой премии при досрочном расторжении договора и порядке урегулирования споров. Требования к КИД содержатся в указании Банка России.

Ипотечные бумаги

19 апреля в силу вступает закон, направленный на защиту владельцев ипотечных бумаг от банкротства банков. Документ устанавливает, что при выпуске ипотечных облигаций деньги в составе ипотечного покрытия должны находиться на специальном залоговом счете ипотечного агента — того, кто приобрел права требовать долги по ипотеке. Зачисление иных денежных средств на этот залоговый счет не допускается. Одновременно закон запрещает оспаривание сделок списания кредитной организацией денежных средств с этого счета в случае банкротства банка.

Льготная доставка нефтепродуктов

С 1 апреля расширятся направления поставок нефтепродуктов, для которых действуют субсидированные перевозки железнодорожным транспортом. Возмещать потери за доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина железнодорожным перевозчикам теперь будут при транспортировке в Красноярский край и Иркутскую область. Ранее льготный тариф действовал только на Дальний Восток. Мера позволит сдержать динамику оптовых цен, указали в правительстве.