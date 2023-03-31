Что изменится в законах в апреле
Весенний призыв
1 апреля начинается весенний призыв в армию. Он завершится 15 июля.
В период призыва комиссии будут принимать решение по заявкам на отсрочку для ИТ-специалистов, которые подавались в период с 23 января по 9 февраля. Отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует уже второй призыв, она была введена в марте 2022 года.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных во время весеннего призыва не направят служить в новые субъекты — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. С 1 января 2024 года верхний предел увеличится с 27 до 30 лет, следует из текста документа. Нижняя же возрастная граница будет подниматься поэтапно: — до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025 года и до 21 года — с 1 января 2026 года.
Расчет нефтяных налогов
С 1 апреля в России вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение порядка расчета цены на нефть для налогов нефтяных компаний. Изменения коснутся налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтепродукты.
Предложенная законом формула для расчета налогов нефтяных компаний подразумевает, что котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года. Ранее налоги рассчитывались исходя из цены Urals в европейских портах, однако на фоне западных санкций произошла переориентация поставок российской нефти на другие рынки. Эмбарго на поставки в ЕС и ценовой потолок привели к тому, что дисконт между котировками и стоимостью нефти Brent резко вырос, — нефтегазовые доходы снизились.
Применение новой формулы, указывали в Минфине, позволит бюджету в 2023 году получить дополнительные 600 млрд руб., опрошенные РБК эксперты давали оценку в 500–600 млрд руб.
Социальные пенсии
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,3%. В результате их средний размер к концу 2023 года составит около 12 562 руб. Изменения коснутся почти 4 млн человек.
Индексация социальных пенсий проводится один раз в год, 1 апреля. Однако в 2022 году в условиях высокой инфляции правительство приняло решение повысить их поэтапно, чтобы «поддержать доходы граждан с учетом роста цен». В июне социальные пенсии проиндексировали на 10%.
Маркировка пива
С 1 апреля 2023 года начнется обязательная маркировка пива в кегах. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».
Минпромторг, оператор системы ЦРПТ и Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») договорились о сроках начала маркировки продукции в конце июля. С 1 октября 2023 года потребуется маркировать пиво в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.
Требования к алкозамкам
С 1 апреля начинает действовать ГОСТ Росстандарта, устанавливающий требования к алкозамкам — устройствам, которые проверяют, трезв ли водитель, и не дают завести машину в случае опьянения. ГОСТ описывает лишь общие требования к таким устройствам, документ не вводит обязательство по их установке.
Так, согласно ГОСТу, в алкозамок должны быть загружены данные людей, допущенных к управлению конкретным автомобилем. Кроме того, прибор должен быть оснащен камерой, распознающей лицо водителя. Проверка на алкоголь может быть как контактной, так и бесконтактной, указывается в ГОСТе. Время, отведенное на повторный запуск мотора, согласно документу, не может превышать пяти минут.
Информирование при страховании
С 1 апреля при заключении договора о добровольном страховании компании должны будет предоставлять потребителю ключевой информационный документ (КИД) — краткую информацию об условиях договора. В такую справку войдут сведения о страховом покрытии, исключениях из него, а также условиях возвращения страховой премии при досрочном расторжении договора и порядке урегулирования споров. Требования к КИД содержатся в указании Банка России.
Ипотечные бумаги
19 апреля в силу вступает закон, направленный на защиту владельцев ипотечных бумаг от банкротства банков. Документ устанавливает, что при выпуске ипотечных облигаций деньги в составе ипотечного покрытия должны находиться на специальном залоговом счете ипотечного агента — того, кто приобрел права требовать долги по ипотеке. Зачисление иных денежных средств на этот залоговый счет не допускается. Одновременно закон запрещает оспаривание сделок списания кредитной организацией денежных средств с этого счета в случае банкротства банка.
Льготная доставка нефтепродуктов
С 1 апреля расширятся направления поставок нефтепродуктов, для которых действуют субсидированные перевозки железнодорожным транспортом. Возмещать потери за доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина железнодорожным перевозчикам теперь будут при транспортировке в Красноярский край и Иркутскую область. Ранее льготный тариф действовал только на Дальний Восток. Мера позволит сдержать динамику оптовых цен, указали в правительстве.
Какие законы успели вступить в силу в конце марта
18 марта вступили в силу законы о наказании за публичную дискредитацию участников добровольческих формирований (в том числе бойцов ЧВК) и распространение фейков о них. Поправки внесли в статьи 207.3, 280.3 УК РФ и статью 20.3.3 КоАП. За фейки про участников спецоперации предусмотрено наказание до 15 лет колонии и штрафа в 5 млн руб., а за их дискредитацию — до 7 лет.
В этот же день Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 12 лет за нелегальный экспорт оружия. Документ ужесточил наказание за незаконный экспорт или передачу технологий, вооружения, военной техники. Кроме того, теперь ст. 189 УК РФ распространяется на незаконное оказание услуг не только организациям, но и иностранным лицам. Закон также вступил в силу.
Также начал действовать закон о снижении срока давности по части экономических статей и прекращении уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в случае уплаты штрафов и недоимок. По статьям об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), сокрытии денежных средств или имущества организации (199.2 УК РФ) максимальные сроки наказания в виде лишения свободы уменьшены с шести до пяти лет.