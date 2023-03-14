Дума утвердила 15-летний срок за дискредитацию бойцов ЧВК

Депутаты утвердили поправки в административный и Уголовный кодексы, по которым за дискредитацию и фейки об участниках боевых действий будет грозить до 15 лет колонии и 5 млн руб. штрафа

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о наказании за дискредитацию участников военной операции на Украине, сообщил на своей странице в Telegram спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи», — написал он.

Депутаты утвердили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс. В соответствии с ними наказание по ч.1 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов страны) и ч.1 ст. 280.3 УК (дискредитация вооруженных сил и дискредитация исполнения госорганами России своих полномочий за рубежом) увеличивается с трех до пяти лет. Наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) вырастет с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы по этим статьям — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн руб.

Как пояснял РБК первый заместитель председателя комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов, в обе статьи добавили норму, а также «данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации».

Ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации армии дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для Вооруженных сих. Штрафы составляют до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Изначально ввести ответственность за дискредитацию добровольцев, «в том числе бывших заключенных», предложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в конце января он направил Володину соответствующее письмо. Тот предложение поддержал, заявив, что инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан», и 1 марта внес поправки в Госдуму. На следующий день проект одобрили во втором чтении.

Как сказал РБК юрист Павел Чиков, нормы о дискредитации и военных фейках могут затронуть не только сведения о действиях ЧВК и других неформальных вооруженных формирований, но и о сборе экипировки и продовольствия. Он предположил, что поправки не затронут информацию о прошлом воюющих в ЧВК бойцов: например, если кто-то из них был осужден, сообщение о судимости не расценят как дискредитацию, если в нем не будет идти речь о том, как ЧВК выполняют задачи, возложенные на Вооруженные силы.

Статьи за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (207.3) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (280.3), появились в УК весной 2022 года, после начала боевых действий на Украине.