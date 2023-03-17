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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии с 1 апреля дополнительно проиндексируют на 3,3%
Пенсии с 1 апреля повысятся на 3,3%, следует из постановления правительства. С 1 января были проиндексированы страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 4,8%
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России с 1 апреля 2023 года проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в постановлении.

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%», — сообщило Минтруда. Там отметили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля, уточнили в пресс-службе.

С 1 января этого года были проиндексированы прожиточный минимум на 3,3%, страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 4,8% и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,3%. Индексация проходила в два этапа: с 1 июня прошлого года — на 10%, а также с 1 января.

Таким образом, страховые пенсии по старости для неработающих россиян в среднем выросли до 21 864 руб. Прожиточный минимум в среднем по стране увеличился до 14 375 руб., для трудоспособного населения — до 15 669 руб., для пенсионеров — до 12 363 руб., для детей — до 13 944 руб. МРОТ с 1 января составляет 16 242 руб.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
индексация пенсий Россия
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