В 2023 году власти запланировали проиндексировать пенсии на 4,8%
В будущем году страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров в России намерены увеличить на 4,8%, ее среднегодовой размер к концу 2023-го составит 21862 руб., следует из материалов к проекту бюджета объединенного социального фонда России (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом).
В 2024-м величина индексации будет меньше — 4,6%. В 2025-м планируются две индексации: на 4% с 1 февраля и на 3,6% с 1 апреля. Уровень индексаций установлен в соответствии с прогнозами Минэкономразвития из расчета, что они должны быть не ниже инфляции. Ожидается, что к концу 2022-го темпы роста цен составят 12,4%, в 2023-м — 5,5%, в 2024-м — 4%.
«Совокупный размер индексации 2023 и 2024 годов с учетом индексации, проведенной досрочно с 1 июня 2022 года на 10%, обеспечивает превышение прогнозируемой инфляции за предшествующий год (2022 и 2023) нарастающим итогом», — говорится в материалах к проекту бюджета.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году будет установлен на уровне 7567 руб.
Индексацию социальных пенсий проведут согласно с уровнем прогнозного роста прожиточного минимума пенсионера, который составит 3,3% в 2023 году, 4,7% в 2024-м и 5,6% в 2025-м. В результате средний размер социальной пенсии к концу 2023 года составит около 12562 руб.
Ожидается, что число пенсионеров в России будет снижаться: к началу 2024 года. по прогнозу властей, их будет 40,7 млн человек (снижение на 1,3 млн); среди них наиболее многочисленная группа — получатели страховой пенсии по старости — сократится почти на 1,5 млн человек до 36,8 млн.
На 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России (с будущего года он будет объединен с Фондом социального страхования) составило чуть более 42 млн, по сравнению с 2021-м годом снизившись почти на 1 млн. Это было максимальное снижение с начала 1990-х.
В 2022-м страховые пенсии неработающим россиянам индексировали дважды: сначала с 1 января (указ был подписан в конце января, прибавку выплатили сразу за два месяца) на 8,6%, а затем с 1 июня — на 10%. После последнего увеличения в среднем размер пенсий вырос до 19 360 руб.