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Минпромторг и пивовары договорились маркировать пиво с апреля 2023 года

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Цифровая маркировка пивной продукции в России начнется с 1 апреля следующего года, соответствующей договоренности достигли Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика»), сообщили РБК в ассоциации.

Маркировка будет запущена в несколько этапов: с 1 апреля 2023 года ее получит пиво в кегах, с 1 октября 2023-го — в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024-го — в алюминиевых банках. Как указала директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Екатерина Приезжева, такой подход «позволит значительно снизить нагрузку на отрасль».

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов назвал решение «компромиссным», производители посчитали указанные сроки внедрения маркировки «реальными» и ищут «наилучшие технические решения» на основе применения различных технологий, которые некоторые компании тестируют с момента подключения к эксперименту по маркировке пива.

Маркировка товаров в России стартовала в 2019-м, к 2024 году власти планируют ввести систему сплошной маркировки. Это нужно для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Маркировка производится с помощью национальной системы «Честный знак». Ее оператор — ЦРПТ, совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

В ЦРПТ пообещали, что помогут обеспечить пивоваренную отрасль необходимым оборудованием и кодами маркировки к указанным датам.

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Фото:Григорий Сысоев / ТАСС

В сентябре 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров предложил начать осваивать обязательную маркировку алкогольной продукции с рынка пива. В октябре президент Владимир Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива, он стартовал 1 апреля 2021 года и должен был завершиться 31 августа 2022 года. В ЦРПТ указывали, что в эксперименте решили принять участие более 40 компаний.

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В июле этого года пивовары обратились с письмом к Путину, где заявили, что введение обязательной маркировки «парализует работу пивоваренной отрасли» и приведет к сокращению выпуска пива на 20–30%, а себестоимость продукции вырастет более чем на 10%.

В правительстве на это ответили, что, по оценкам Высшей школы экономики, «доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году», из-за чего потери бюджета составили до 30 млрд руб., из них до 27 млрд руб. — из-за недобора акцизов. Маркировку кабмин назвал эффективным инструментом защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции.

Теги
Минпромторг пиво пивоваренная компания маркировка
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