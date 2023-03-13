В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в России — нижней планки с 18 до 21 года и верхней — с 27 до 30 лет. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предусмотрен поэтапное увеличение нижнего предела призывного возраста – до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025 года и до 21 года – с января 2026 года. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу – с 1 января 2024 года.

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