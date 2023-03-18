Путин снизил срок давности по экономическим статьям

Путин подписал закон о прекращении дел по налоговым преступлениям после уплаты штрафа

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о снижении срока давности по части экономических статей и прекращении уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в случае уплаты штрафов и недоимок. Закон опубликован на портале правовой информации.

Изменения коснулись ст. 199 УК об уклонении от уплаты налогов и сборов. Максимальный срок лишения свободы снижен до пяти лет, что «приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

«Уголовно-процессуальный кодекс дополняется положениями, в соответствии с которыми уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, а также суммы соответствующего штрафа», — говорится в заключении комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Также законопроект вносит изменения в ст. 199.2 УК, снижая максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов, пеней и штрафов, и в 199.4, которая касается уклонения от уплаты страховых взносов.

Правительство внесло законопроект о смягчении наказания за налоговые преступления 22 февраля. В связи с тем, что он принят, а максимальные наказания снижены, перечисленные правонарушения перестали быть тяжкими и стали средней тяжести.

В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года Путин предложил пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать некоторые экономические преступления. Он уточнил, что в условиях санкционного давления на страну каждая деловая инициатива, направленная на помощь России, должна получить поддержку.