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Автоэксперты назвали плюсы и минусы внедрения алкозамков в России

Фото: Christina L. Myers / AP
Фото: Christina L. Myers / AP

Массовое внедрение алкозамков в России, которые автоматически не дают завести машину пьяному водителю, доставит неудобства автолюбителям, но в то же время может оказаться самым эффективным средством спасения человеческих жизней. Об этом заявил РБК председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин

По его словам, главным должен быть вопрос сохранения человеческих жизней, который отодвигает на второстепенный план другие неудобства, как, например, дорогое обслуживание таких блокаторов. «Поскольку такое устройство существует, его стоит внедрять, и здесь экономии не место, потому что нет ничего страшнее пьяного вождения — столько человеческих жизней уносит и калечит людей», — сказал он. Похмелкин считает, что алкозамки станут самым эффективным средством профилактики пьяного вождения, поскольку любые другие меры оказываются безрезультатны.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указал среди недостатков алкозамков высокую стоимость обслуживания оборудования. «Это повысит стоимость автомобиля минимум на 100 тыс. руб., будет ежемесячное обслуживание, которое вряд ли понравится водителям», — пояснил он, отметив, что стоимость обслуживания такого замка может достигать порядка €60 в месяц. При этом, как отметил собеседник РБК, в России всегда найдутся умельцы, которые смогут обмануть любую систему, вне зависимости от того, насколько она дорогая.

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Моржаретто также негативно оценил принудительный характер инициативы. Он привел в пример некоторые страны Европы, где алкозамок водитель ставит добровольно, как альтернативу лишения прав. «Мне лично, как водителю, сильно не нравится, что меня загоняют в зону риска, подозревая, что я пытаюсь в пьяном виде сесть за руль. Хотя на самом деле это процент от всех водителей, а в зону риска загоняют всех», — сказал автоэксперт. По его мнению, в ближайшие годы в России массовая установка алкозамков излишняя.

СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в России
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Фото: Owen Humphreys / PA Images / ТАСС

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на совещании в Минпромторге обсуждали план массовой установки алкозамков в серийные модели машин еще на этапе их сборки. Такой прибор будет блокировать зажигание, реагируя на пары алкоголя. В министерстве собираются разработать меры стимулирования автопроизводителей, которые будут ставить блокаторы за определенные льготы.

По информации газеты, подобный прибор пока есть только у ООО «Научно-производственная фирма «Мета», их алкозамок стоит 79 тыс. руб. При этом сама компания указывает на риски ошибки алкозамка: например, он может среагировать на духи или пары омывателя стекла. Водителям использование устройства ставит определенные ограничения, им не рекомендуется есть, пить и курить перед тем, как сесть за руль.

Теги: новости, пьяное вождение, эксперты
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