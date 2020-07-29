Автоэксперты назвали плюсы и минусы внедрения алкозамков в России

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Массовое внедрение алкозамков в России, которые автоматически не дают завести машину пьяному водителю, доставит неудобства автолюбителям, но в то же время может оказаться самым эффективным средством спасения человеческих жизней. Об этом заявил РБК председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин

По его словам, главным должен быть вопрос сохранения человеческих жизней, который отодвигает на второстепенный план другие неудобства, как, например, дорогое обслуживание таких блокаторов. «Поскольку такое устройство существует, его стоит внедрять, и здесь экономии не место, потому что нет ничего страшнее пьяного вождения — столько человеческих жизней уносит и калечит людей», — сказал он. Похмелкин считает, что алкозамки станут самым эффективным средством профилактики пьяного вождения, поскольку любые другие меры оказываются безрезультатны.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указал среди недостатков алкозамков высокую стоимость обслуживания оборудования. «Это повысит стоимость автомобиля минимум на 100 тыс. руб., будет ежемесячное обслуживание, которое вряд ли понравится водителям», — пояснил он, отметив, что стоимость обслуживания такого замка может достигать порядка €60 в месяц. При этом, как отметил собеседник РБК, в России всегда найдутся умельцы, которые смогут обмануть любую систему, вне зависимости от того, насколько она дорогая.

Моржаретто также негативно оценил принудительный характер инициативы. Он привел в пример некоторые страны Европы, где алкозамок водитель ставит добровольно, как альтернативу лишения прав. «Мне лично, как водителю, сильно не нравится, что меня загоняют в зону риска, подозревая, что я пытаюсь в пьяном виде сесть за руль. Хотя на самом деле это процент от всех водителей, а в зону риска загоняют всех», — сказал автоэксперт. По его мнению, в ближайшие годы в России массовая установка алкозамков излишняя.