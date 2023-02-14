Сколько нефтегазовых доходов принесет бюджету новый расчет цены на нефть

Предложенная правительством новая формула определения цены на нефть для расчета налогов может принести бюджету страны 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, оценили опрошенные РБК эксперты

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Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтяных компаний. Изменения коснутся налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтепродукты. По новой формуле для расчета этих налогов котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года.

В законопроекте установлено плавное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле он должен будет ежемесячно сокращаться на $3, пока в июле не достигнет $25 за баррель. Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals, пояснили в пресс-службе Минфина.

Установленный в директивном порядке дисконт цены нефти Urals к Brent должен помочь сократить дефицит бюджета, вызванный недополучением нефтегазовых доходов. Опрошенные РБК эксперты оценили выигрыш бюджета от нового порядка расчета НДПИ и НДД в 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов по сравнению с действующим.

Зачем понадобилось менять порядок расчета

Бюджет России на ближайшие три года сверстан с дефицитом, при этом прогнозный уровень цены нефти Urals, которую определяет международный провайдер ценовых данных рынка нефти Argus Media, в бюджете составляет $70 за баррель. По текущему законодательству для налоговых целей используется средний за месяц уровень ежедневных цен Urals на базисах CIF в европейских портах (сицилийская Аугуста и нидерландский Роттердам). Однако на фоне западных санкций, из-за которых структура поставок радикально поменялась (основными покупателями российской нефти стали азиатские страны), возник вопрос о переходе на дополнительные или альтернативные ценовые данные по российской нефти.

По данным Argus, после введения эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза и установления ценового потолка на поставки сырья в третьи страны на уровне $60 за баррель (обе эти меры заработали 5 декабря 2022 года) котировка Urals опустилась ниже цены североморской нефти Brent примерно на $35–40 за баррель. На основании имеющейся информации можно предположить, что реальные цены продажи российской нефти были выше [чем иcпользуемые для расчета налогов], из-за чего российский бюджет недополучал значительный объем средств, говорит старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

В январе 2023-го Argus оценивал дисконт российской нефти Urals в $35, ее цена опустилась до $49 за баррель. По данным Минфина, нефтегазовые доходы России в январе 2023 года сократились на 46%, до 426 млрд руб. Дефицит бюджета составил 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн руб.) — 1,776 трлн руб., что стало рекордным минимумом для этого месяца.

«Что касается нефти, основная проблема — это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта. То есть стоимость фрахта выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен», — объяснял вице-премьер Александр Новак (курирует топливно-энергетический комплекс) на совещании с президентом Владимиром Путиным 11 января. Тогда Путин поручил разработать меры по ограничению влияния скидок на российскую нефть на бюджет: «Нужно посмотреть [что делать] с этим дисконтом, с тем чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом».

В итоге в предлагаемых поправках правительство решило не отказываться от услуг Argus Media для определения цены Urals. Но если определенные им среднемесячные котировки будут ниже определенного уровня, то для налоговых целей будут использовать мировую цену североморской нефти Brent за вычетом фиксированной скидки, которая постепенно будет уменьшаться — с $34 в апреле до $25 в июле.

Как изменения повлияют на бюджет

При текущих уровнях курса доллара, оценках цены на Brent в течение года и параметрах постепенного снижения дисконта Urals с апреля по июль для исчисления налогов дополнительные доходы бюджета на этот год составят 500 млрд руб., или 3% ВВП, подсчитал Мурадян. По оценке директора центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марселя Салихова, постепенное уменьшение дисконта Urals к Brent принесет бюджету России примерно 600 млрд руб., а если бы переходный период отсутствовал, то эта сумма равнялась бы 1 трлн руб.

Согласно закону о бюджете, в 2023 году нефтегазовые доходы должны были составить примерно 8,9 трлн руб. По подсчетам экономиста по России в Bloomberg Economics Александра Исакова, с учетом средней стоимости нефти $50 за баррель с коррекцией на падение доходов от экспорта газа бюджет должен был собрать порядка 7 трлн руб. Компенсацию за счет дисконта к цене Brent можно оценить не более чем в 500 млрд руб. за оставшиеся до конца года месяцы (новые правила по-настоящему начнут влиять на доходы бюджета в мае), сказал он «Коммерсант FM». При этом «ограничение дисконта отчасти перебрасывает в нефтегазовые те доходы, которые были бы формально «ненефтегазовыми», — налог на прибыль, дивиденды от доли государства в нефтедобывающих компаниях», написал он в своем телеграм-канале.

«Больший дисконт в первом полугодии позволит нефтяникам частично компенсировать дополнительные издержки по созданию торговой инфраструктуры за периметром санкций. В целом параметры изменений представляются разумными и менее жесткими, чем, по слухам, планировались изначально. Скорее всего, это стало результатом лоббистских усилий нефтяников», — отмечает Мурадян. По его словам, конечные цены реализации нефти в результате такого изменения налогообложения могут и не измениться, как и объем реализации нефти, «это просто приведет к изъятию части прибыли в пользу государства».

По оценкам Reuters, если бы ограничение дисконта к Brent в $25 за баррель применялось уже в январе, цена Urals для расчета налогов составила бы $58 за баррель вместо $49, что могло бы принести в бюджет дополнительно 63 млрд руб. только по НДПИ в месяц.

Новак неоднократно подчеркивал, что государства, которые поддерживают «нелегитимные ценовые ограничения» (потолок цен), не получат российскую нефть. Он допускал, что из-за этого даже, возможно, придется снижать производство нефти. На прошлой неделе в правительстве заявили, что на фоне санкций Россия уже приняла решение «добровольно» снизить добычу в марте на 5%, или на 0,5 млн барр. в сутки, что будет «способствовать восстановлению рыночных отношений». В дальнейших решениях страна будет руководствоваться ситуацией на рынке.

Принятое в одностороннем порядке решение Минэнерго по сокращению добычи в РФ может спровоцировать некоторый рост мировых цен, сгладив потери от сокращения добычи для бюджета и нефтекомпаний, полагает Мурадян. Сокращение предложения российской нефти может как сократить дисконт на российский сорт Urals, так и поддержать общий уровень мировых цен на нефть, отмечают в обзоре аналитики «БКС Мир инвестиций». И тот и другой вариант, по их мнению, будет выгоден российскому бюджету.

Как поправки повлияют на нефтяные компании

Дисконт Urals к Brent более чем в $30 за баррель держался c апреля по июнь 2022 года, когда были введены первые санкции против России после начала спецоперации на Украине и от российской нефти отказались США, Канада и некоторые другие страны, напоминают аналитики инвестбанка «Синара». Однако к осени скидка сократилась до $21, указывают они и прогнозируют, что по мере адаптации нефтяного рынка дисконт снизится с текущего уровня и в среднем по итогам 2023 года составит $25. «Если наши ценовые прогнозы на 2023 год сбудутся (Brent — в среднем $100 за баррель, Urals — $75 за баррель), то поправки не окажут вообще никакого влияния на налогообложение нефтяных компаний», — считают они.

Инициатива правительства будет стимулировать российских производителей налаживать логистические цепочки и сокращать дисконт, отмечает портфельный менеджер УК «Открытие» Ирина Прохорова. Краткосрочно компании могут даже извлекать повышенную выгоду, продавая нефть с более низким дисконтом, нежели предусматривает правительство, добавляет она.

Ограничение дисконта Urals к Brent направлено не на мгновенное повышение доходов бюджета за счет нефтяников, а лишь на стимулирование компаний постепенно снижать дисконт, соглашается аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В базовом сценарии влияние этой меры на прибыль и дивиденды сектора будет нейтральным, считает он. На это уже указывает отсутствие какой-либо реакции в акциях нефтяников. Для нефтяных компаний эффект может разниться в зависимости от индивидуальной ситуации с экспортом и объемом сокращения производства, замечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

На экспортные цены, по которым российские экспортеры продают нефть, новый порядок расчета котировок «для целей налогообложения» не повлияет, говорит Салихов. «И не думаю, что он окажет какое-то влияние на показатели добычи и экспорта на горизонте этого и следующего года. В долгосрочной перспективе — будет сказываться негативно, так как более дорогие инвестиционные продукты будут становиться менее рентабельными из-за роста налоговой нагрузки», — сказал он РБК.

В 2023 году Россия намерена переориентировать экспорт нефти и нефтепродуктов, который ранее приходился большей частью на Запад, в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 80 и 75% соответственно, написал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика», которая была опубликована 13 февраля. По данным Argus, в январе 2022 года, до начала военного конфликта на Украине, на поставки в ЕС приходилось 85% общего объема морских поставок Urals из России.

РБК направил запросы в пресс-службу крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».