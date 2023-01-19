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Власти изменили правила заявок на отсрочку от весеннего призыва для ИТ

Минцифры: 23 января начнется прием заявок на отсрочку для айтишников от весеннего призыва
Фото: Fabian Sommer / Global Look Press
Фото: Fabian Sommer / Global Look Press

ИТ-специалисты с 23 января смогут самостоятельно подать заявки на получение отсрочки в рамках весеннего призыва, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что теперь такие заявки могут подавать сами сотрудники, хотя раньше это делали работодатели. «Сотрудникам нужно будет успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через Госуслуги. Работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале», — сказано в сообщении. В Минцифры подчеркнули, что если Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список сама.

До 9 февраля компании должны проверить их данные и направить списки в Минцифры, до 1 марта ведомство передаст их в Минобороны. Решения об отсрочке в период с 1 апреля по 15 июля будет принимать призывная комиссия.

В ведомстве напомнили о критериях, которым должны отвечать претендующие на отсрочку айтишники:

  • мужчины с российским гражданством в возрасте от 18 до 27 лет;
  • высшее образование по специальности (в перечне — более 60 направлений);
  • «работа по трудовому договору» в аккредитованной ИТ-компании с «нормальной продолжительностью рабочего дня»;
  • срок работы в компании не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Если же сотрудник работает меньше данного срока, то должно быть установлено, что он трудоустроился в течение года после окончания учебы.

Правительство утвердило предоставление отсрочки ИТ-специалистам от призыва в марте прошлого года. Кроме того, им полагается отсрочка от частичной мобилизации.

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Минцифры отсрочка весенний призыв IT-специалисты Армия
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