Общество , 12:50
0
Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети». Главное
26 апреля в финале шоу «Голос. Дети» по итогам зрительского голосования победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. «Первый канал» решил проверить результаты. Что известно о ситуации — в обзоре РБК
Что произошло
- «Первый канал» показал финал шестого сезона конкурса «Голос. Дети» вечером пятницы, 26 апреля. В заключительный этап прошли три участника: Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим.
- За Абрамову проголосовали 56,5% зрителей, Максим получил 27,9%, а Кузаков — 15,6%.
- Вскоре источники РБК на «Первом канале» и в компании «Красный квадрат», производящей шоу «Голос. Дети», сообщили о необходимости проверки результатов, так как были замечены «признаки аномального голосования».
- 27 апреля на «Первом канале» не вышел в эфир фильм о конкурсе, который традиционно показывают на следующий день после финала. По информации источника РБК, решение об изменении сетки вещания было принято еще ночью, после эфира финала конкурса, поэтому фильм не появился на экранах уже на Дальнем Востоке.
- В тот же день, в субботу, «Первый канал» официально подтвердил, что проверит результаты голосования.
- На сайте телеканала были опубликованы результаты, полученные после закрытия телефонного и СМС-голосования. В соответствии с ними за участника, занявшего первое место (имена в таблице не приводятся), по СМС было отдано в полтора раза больше голосов, чем за ближайшего конкурента, а через телефонное голосование — в 18 раз больше.
- К расследованию решили подключить экспертов компании Group-IB. Они проверят, есть ли техническая возможность влиять на процесс голосования. Методы проверки компания пока не афиширует.
Кто участвовал в финале «Голос. Дети»
«Голос. Дети» — адаптация нидерландского вокального телеконкурса The Voice Kids. Прошедший сезон программы стал шестым по счету. В финал прошли девять участников от трех наставников шоу. В команду Светланы Лободы вошли Микелла Абрамова, Роберт Багратян и Нино Чеснер, в команду Пелагеи — Валерий Кузаков, Рената Таирова и Мариам Абделькадер, под руководством Валерия Меладзе выступали Михаил Григорян, Ержан Максим и Анастасия Сисаури.
В заключительный этап прошли Микелла Абрамова с песней «Ты здесь», Ержан Максим с Adagio и Валерий Кузаков, исполнивший песню «Как молоды мы были».
Реакция
- Ведущий конкурса «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев заявил РБК, что результаты могут быть аннулированы, если окажется, что они были получены нечестным путем. «Если выяснится, что все это честно, — значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель, это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — сказал Нагиев.
- Другая ведущая конкурса, Аглая Шиловская, написала в своем Instagram, что победа Микеллы Абрамовой стала шоком для жюри и руководства канала. При этом она отметила, что в этой ситуации ей больше всего жаль саму Абрамову: «В этой ситуации мне больше всего, как ни странно, жаль победительницу. Она хорошая девочка и неплохо поет».
- Генеральный директор «Первого» Константин Эрнст отметил, что разрыв между участниками был значительным. «Такого разрыва, пожалуй, не было никогда», — говорится в заявлении, поступившем в РБК. «Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень, тем более речь идет о конкурсе с участием детей», — подчеркнул Эрнст.
- Представитель одной из наставниц детского «Голоса», Светланы Лободы (под ее началом в конкурсе участвовала Микелла Абрамова. — РБК), Нателла Крапивина написала в своем Instagram: «Я думаю, для нас история «Голоса» окончена». Она призвала не осуждать никого из детей за происходящее.
- Позже стало известно, что Лобода и Алла Пугачева встретились с другими участниками финала шоу «Голос. Дети» — Ержаном Максимом, Анастасией Ивановой, Робертом Багратяном и Нино Чеснер.
- Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал не создавать ажиотаж вокруг ситуации и прекратить травлю Микеллы Абрамовой. «Давайте спокойно разберем, что же все-таки произошло. А случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много <...>. Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками, и в этом нет ни ее вины, ни родителей», — написал он в Instagram.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.