Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети». Главное

26 апреля в финале шоу «Голос. Дети» по итогам зрительского голосования победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. «Первый канал» решил проверить результаты. Что известно о ситуации — в обзоре РБК

Кто участвовал в финале «Голос. Дети»

«Голос. Дети» — адаптация нидерландского вокального телеконкурса The Voice Kids. Прошедший сезон программы стал шестым по счету. В финал прошли девять участников от трех наставников шоу. В команду Светланы Лободы вошли Микелла Абрамова, Роберт Багратян и Нино Чеснер, в команду Пелагеи — Валерий Кузаков, Рената Таирова и Мариам Абделькадер, под руководством Валерия Меладзе выступали Михаил Григорян, Ержан Максим и Анастасия Сисаури.

В заключительный этап прошли Микелла Абрамова с песней «Ты здесь», Ержан Максим с Adagio и Валерий Кузаков, исполнивший песню «Как молоды мы были».