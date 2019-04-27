Продюсер Лободы заявила об «окончании истории «Голоса» после скандала

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,19 64,39 EUR Нал. 72,76 71,96 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 401,00 -9,90 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Путин допустил закон об упрощенном гражданстве для всех украинцев Политика, 12:04 «Первый канал» снял с эфира фильм про шоу «Голос.Дети» после скандала Технологии и медиа, 11:50 Путин назвал «страшилками» высокие расходы на паспорта для Донбасса Политика, 11:48 Продюсер Лободы заявила об «окончании истории «Голоса» после скандала Технологии и медиа, 11:37 Песков пошутил про сон Путина Политика, 11:21 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 11:07 Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах Политика, 10:56 СМИ назвали имя нового вице-президента футбольного «Спартака» Спорт, 10:54 Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова Бизнес, 10:31 Медведев поручил ведомствам найти в каждом регионе новое место для мусора Общество, 10:26 Галкин отреагировал на «несправедливый» результат конкурса «Голос.Дети» Общество, 10:23 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 10:00 «Ливерпуль» впервые за 13 лет выиграл десять матчей подряд Спорт, 09:59 В Хабаровском крае два человека погибли после падения самолета Як-18 Общество, 09:55
Технологии и медиа ,  
0 
Продюсер Лободы заявила об «окончании истории «Голоса» после скандала

Продюсер певицы Светланы Лободы — одной из наставниц завершившегося сезона вокального шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» — Нателла Крапивина прокомментировала информацию о том, что во время финала проекта были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников.

«Я бы многое могла сказать... Но я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные», — написала Крапивина на своей странице в Instagram. Интернет, отметила продюсер исполнительницы, взорван. «Такого градуса я не чувствовала давно», — добавила она, заметив, что для всей команды Лободы вчера был очень трудный день.

«Но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! Не осуждайте! У меня все. Я думаю, для нас история «Голоса» окончена», — заключила Крапивина.

О том, что «Первый канал» будет проводить проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети», ранее рассказали источники РБК на канале и в компании-производителе передачи «Красный квадрат». По их данным, были зафиксированы признаки аномального голосования в пользу одного из финалистов.

Технологии и медиа
«Первый канал» проверит результаты голосования на финале шоу «Голос.Дети»

Финал шоу «Голос.Дети» вышел в эфир накануне. В него прошли девять человек: Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Роберт Багратян — от команды Светланы Лободы: Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Максим Ержан — от команды Валерия Меладзе; и Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков и Рената Таирова — от команды Пелагеи.

Победу в итоге одержала Абрамова. Девочка — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина.

Теги: «Первый канал», «Голос», телешоу
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter