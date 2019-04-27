Продюсер Лободы заявила об «окончании истории «Голоса» после скандала

Продюсер певицы Светланы Лободы — одной из наставниц завершившегося сезона вокального шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» — Нателла Крапивина прокомментировала информацию о том, что во время финала проекта были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников.

«Я бы многое могла сказать... Но я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные», — написала Крапивина на своей странице в Instagram. Интернет, отметила продюсер исполнительницы, взорван. «Такого градуса я не чувствовала давно», — добавила она, заметив, что для всей команды Лободы вчера был очень трудный день.

«Но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! Не осуждайте! У меня все. Я думаю, для нас история «Голоса» окончена», — заключила Крапивина.

О том, что «Первый канал» будет проводить проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети», ранее рассказали источники РБК на канале и в компании-производителе передачи «Красный квадрат». По их данным, были зафиксированы признаки аномального голосования в пользу одного из финалистов.