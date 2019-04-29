Партнер Интерпола проверит возможность фальсификации итогов шоу «Голос»

Эксперты Group-IB проанализируют работу системы подсчета голосов шоу «Голос», в том числе выяснят, была ли возможность «накрутки». После скандала в финале очередного сезона «Голос. Дети» Константин Эрнст объявил о расследовании

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Официальный партнер Интерпола и Европола компания ​Group-IB объявила о начале проверки ее экспертами работы системы подсчета голосов шоу «Голос». Расследование было инициировано «Первым каналом», говорится в сообщении Group-IB.

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования, — пояснил гендиректор Group-IB Илья Сачков. — Таким образом мы сможем ответить на вопрос, достаточно ли используемая система безопасна, чтобы обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований».

​По словам Сачкова, эксперты компании проанализируют массив звонков и СМС, поступивших при определении победителя очередного сезона шоу «Голос. Дети», с целью выявления аномалий, свидетельствующих о «накрутке» голосов, использования ботов и «других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками».

​В пятницу, 26 апреля, в эфире «Первого канала» был показан финал конкурса «Голос. Дети», победительницей которого, по итогам зрительского голосования, стала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина. В ее поддержку выступили 56,5% участников голосования. Вскоре после этого источники РБК сообщили о решении «Первого канала» проверить результаты в связи с наличием «признаков аномального голосования».