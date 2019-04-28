Лобода выложила видео встречи Пугачевой с проигравшими детьми из «Голоса»

Наставник шоу «Голос. Дети» Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео со встречи его участников с певицей Аллой Пугачевой.

«Благодарю Аллу Борисовну за такую поддержку наших деток», — написала Лобода. В ходе встречи Пугачева поговорила с четырьмя участниками шоу — Максимом Ержаном, Робертом Багратяном, Нино Чеснер и Анастасией Ивановой, дала им советы и вручила подарки.

https://www.instagram.com/p/BwzWJgNI2ag/

В шестом сезоне шоу «Голос. Дети» победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. «Первый канал» решил проверить итоги голосования, поскольку оператор отметил «некоторые аномальности». Гендиректор телеканала Константин Эрнст пообещал разобраться с результатами конкурса. По его словам, активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила число голосов, отданных за других конкурсантов.