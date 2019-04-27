Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

Ведущий шоу «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев в разговоре с корреспондентом РБК допустил аннулирование результатов финала программы, в котором победу одержала Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова.

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель, это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», - заявил РБК Дмитрий Нагиев.