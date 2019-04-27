Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,34 64,41 EUR Нал. 72,69 71,82 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 374,76 -36,14 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций Общество, 16:30 Советник бизнесмена с Украины подтвердила его задержание в Москве Общество, 16:29 СМИ назвали главные трансферные цели «Спартака» Спорт, 16:22 Погода в Москве побила температурный рекорд 18-летней давности Общество, 16:09 Начальник Генштаба Герасимов провел телефонный разговор с главкомом НАТО Политика, 16:06 Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского Политика, 15:59 В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета Общество, 15:43 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 15:34 На Шри-Ланке задержали мужчину с 6,5 кг взрывчатки Общество, 15:32 СМИ сообщили об уходе Дениса Глушакова из «Спартака» Спорт, 15:25 Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков Общество, 14:52 Самый дорогой футболист «МЮ» согласовал контракт с «Реалом» Спорт, 14:43 В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Общество, 14:43 Медведев поручил за неделю найти виновных в загрязнении нефти в «Дружбе» Общество, 14:32
Общество ,  
0 
Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

Ведущий шоу «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев в разговоре с корреспондентом РБК допустил аннулирование результатов финала программы, в котором победу одержала Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова.

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель, это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», - заявил РБК Дмитрий Нагиев.

Ранее «Первый канал» сообщил, что начал проверять результаты голосования, поскольку во время финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» были отмечены «некоторые аномальности». На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
Теги: новости РБК
Материалы по теме
«Первый канал» подтвердил начало проверки итогов голосования в «Голосе»
Технологии и медиа
«Первый канал» снял с эфира фильм про шоу «Голос.Дети» после скандала
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter