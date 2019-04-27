«Первый канал» проверит результаты голосования на финале шоу «Голос.Дети»

Во время финала шоу «Голос.Дети» были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников, сообщил источник РБК. «Первый канал» проверит процедуру подведения итогов

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

«Первый канал» будет проводить проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети». Об этом сообщили РБК источник на «Первом канале» и собеседник в компании-производителе передачи «Красный квадрат».

«Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», — пояснил собеседник РБК на «Первом канале».

Информацию о проверке результатов голосования подтверждает также издание «Газета.Ru» без ссылки на источник.

РБК направил запрос на «Первый канал».

Финал шоу вышел в эфир в пятницу, 26 апреля, в него прошли девять человек: