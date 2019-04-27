«Первый канал» подтвердил начало проверки итогов голосования в «Голосе»

Оператор голосования, действительно, заметил «некоторые аномальности» в распределении голосов в финале шоу «Голос.Дети», подтвердили в пресс-службе телеканала. Ранее об этом говорили источники РБК

«Первый канал» официально подтвердил начало проверки результатов голосования на финале шоу «Голос.Дети». РБК об этом сообщили в пресс-службе канала.

«Мы подтверждаем проверку итогов голосования», — заявил собеседник РБК, отметив, что во время финала шестого сезона проекта «Голос.Дети» оператором голосования были отмечены «некоторые аномальности».

«Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», — резюмировал представитель канала.

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