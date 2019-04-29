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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Финалист проекта «Голос. Дети» Ержан Максим сообщил, что не расстроен тем, что не стал победителем шестого сезона, сообщает «Казинформ».

«Нет, я не обижаюсь на то, что не занял первое место», — сказал он.

По словам мальчика, если бы он победил, то его бы «поздравили и забыли». «А теперь увеличилось количество моих подписчиков в социальных сетях», — сказал Максим. Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.

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Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети». Главное

Победительницей проекта стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов. По его словам, такого разрыва между участниками «не было никогда». «Первый канал» начал проверку итогов голосования, поскольку оператор действительно отметил «некоторые аномальности». К проверке возможности фальсификации голосов подключился партнер Интерпола Group-IB.

Теги: «Голос», Дети, Конкурс
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