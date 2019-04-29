Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Финалист проекта «Голос. Дети» Ержан Максим сообщил, что не расстроен тем, что не стал победителем шестого сезона, сообщает «Казинформ».

«Нет, я не обижаюсь на то, что не занял первое место», — сказал он.

По словам мальчика, если бы он победил, то его бы «поздравили и забыли». «А теперь увеличилось количество моих подписчиков в социальных сетях», — сказал Максим. Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.

Победительницей проекта стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов. По его словам, такого разрыва между участниками «не было никогда». «Первый канал» начал проверку итогов голосования, поскольку оператор действительно отметил «некоторые аномальности». К проверке возможности фальсификации голосов подключился партнер Интерпола Group-IB.