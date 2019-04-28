Пригожин попросил прекратить травлю дочери Алсу

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя победу в финале шоу «Голос. Дети» дочери Алсу Микеллы Абрамовой, призвал в Instagram прекратить травлю в отношении девочки.

По его словам, любой конкурс несет в себе субъективное начало, и ужасно, когда вокруг детей создается скандальный ажиотаж. Пригожин также выразил мнение, что Абрамова выиграла конкурс, сама этого не ожидая.

«Прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой и сосредоточьтесь на другом», — написал Пригожин.

Накануне стало известно, что Абрамова победила в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». Позднее источники РБК сообщили, что телеканал решил провести проверку результатов голосования, чтобы выяснить, «не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников». В пресс-службе «Первого канала» впоследствии подтвердили начало проверки.