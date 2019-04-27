Общество , 18:16
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Ведущая «Голоса» пожалела дочку Алсу после скандала с итогами голосования
Ведущая шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» Аглая Шиловская в своем Instagram прокомментировала скандал вокруг финала программы, в котором накануне вечером победила дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова.
Обсуждая новость о том, что результаты зрительского голосования могли быть сфабрикованы, Шиловская призналась, что итоговая победа Абрамовой «стала абсолютным шоком для руководства «Первого канала» и всего состава жюри».
«В этой ситуации мне больше всего, как ни странно, жаль победительницу. Она хорошая девочка и неплохо поет. Я в десять лет так не пела», — написала Шиловская.Ранее другой ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев сказал корреспонденту РБК, что выступает за аннулирование результатов финала в том случае, если будут выявлены махинации. «Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель — это их проблемы», — заявил шоумен.