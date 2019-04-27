Ведущая «Голоса» пожалела дочку Алсу после скандала с итогами голосования

Ведущая шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» Аглая Шиловская в своем Instagram прокомментировала скандал вокруг финала программы, в котором накануне вечером победила дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова.

Обсуждая новость о том, что результаты зрительского голосования могли быть сфабрикованы, Шиловская призналась, что итоговая победа Абрамовой «стала абсолютным шоком для руководства «Первого канала» и всего состава жюри».

«В этой ситуации мне больше всего, как ни странно, жаль победительницу. Она хорошая девочка и неплохо поет. Я в десять лет так не пела», — написала Шиловская.