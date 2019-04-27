Ведущая «Голоса» пожалела дочку Алсу после скандала с итогами голосования

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,30 64,41 EUR Нал. 72,76 71,86 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 378,78 -32,12 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Запуск грузового корабля Dragon для МКС перенесли на 1 мая Общество, 18:58 Валттери Боттас выиграл вторую квалификацию подряд в «Формуле-1» Спорт, 18:48 Полиция слезоточивым газом встретила «желтые жилеты» возле Европарламента Общество, 18:37 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 18:30 Ведущая «Голоса» пожалела дочку Алсу после скандала с итогами голосования Общество, 18:16 Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте Политика, 17:56 Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира Спорт, 17:44 Джазмен Сергей Жилин заявил о порой неожиданных результатах «Голоса» Общество, 17:33 Один человек погиб и двое пропали при столкновении судов под Иваново Общество, 17:25 В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности Общество, 17:08 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 17:00 В Подмосковье загорелся перевозивший футболистов автобус Общество, 16:47 Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций Общество, 16:30 Советница бизнесмена с Украины подтвердила его задержание в Москве Общество, 16:29
Общество ,  
0 
Ведущая «Голоса» пожалела дочку Алсу после скандала с итогами голосования

Ведущая шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» Аглая Шиловская в своем Instagram прокомментировала скандал вокруг финала программы, в котором накануне вечером победила дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова.

Обсуждая новость о том, что результаты зрительского голосования могли быть сфабрикованы, Шиловская призналась, что итоговая победа Абрамовой «стала абсолютным шоком для руководства «Первого канала» и всего состава жюри».

«В этой ситуации мне больше всего, как ни странно, жаль победительницу. Она хорошая девочка и неплохо поет. Я в десять лет так не пела», — написала Шиловская.

Ранее другой ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев сказал корреспонденту РБК, что выступает за аннулирование результатов финала в том случае, если будут выявлены махинации. «Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель — это их проблемы», — заявил шоумен.
Теги: Телевидение
Материалы по теме
Джазмен Сергей Жилин заявил о порой неожиданных результатах «Голоса»
Общество
Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter