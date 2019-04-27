Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией вокруг голосования в финальной программе шоу «Голос.Дети». По его словам, разрыв между участниками действительно оказался слишком большим

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В заявлении Эрнста, поступившем в РБК, указывается, что «активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила к​​оличество голосов за других конкурсантов». «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — заявил он.

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену «Голоса» на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», — сообщил Эрнст.

Генеральный директор «Первого канала» подчеркнул, что воздействовать на результаты зрительского голосования авторы программы «не имеют права». В качестве первого шага, объясняющего итоги финала шоу, Эрнст назвал публикацию результатов, которые были получены сразу после закрытия линий для голосования.

Исходя из этих данных победитель шоу получила более чем в полтора раза больше СМС в свою поддержку, чем ближайший конкурент. При подсчете итогов телефонного голосования у победителя оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место.

Победителем шестого сезона шоу «Голос.Дети» стала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Ей и вручили в итоге главную награду. Однако уже после завершения трансляции появилась информация о том, что «Первый канал» перепроверяет результаты зрительского голосования на предмет возможных нарушений.