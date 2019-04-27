«Первый канал» снял с эфира фильм про шоу «Голос.Дети» после скандала

Ленту о проекте обычно показывают на следующий день после финала шоу. Однако в этот раз, рассказал источник РБК, еще ночью было принято решение снять фильм с эфира

«Первый канал» изменил сетку вещания после того, как стало известно об аномальном голосовании в пользу одного из финалистов вокального шоу «Голос.Дети». В эфире не был показан документальный фильм о проекте. Обычно такая лента выходит на следующий день после финала передачи.

Показ ленты был анонсирован на 10:15 мск 27 апреля. Однако вместо этого в период с 10:10 мск по 11:10 мск канал запустил в эфир программу о Святой Матроне «Приходите ко мне, как к живой». Анонс фильма о вокальном конкурсе был размещен на сайте «Первого канала». Видео там недоступно.

Решение снять документальный фильм «Голос.Дети. На самой высокой ноте» было принято ночью, и он не вышел в эфир уже на «первой орбите» (Камчатка, Магадан, Чукотка, Сахалин), рассказал РБК источник на «Первом канале». Фильм также не будет выложен на сайте вещателя, уточнил он.

РБК запросил комментарий «Первого канала».

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