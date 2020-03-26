Около 100 человек в Москве остались лечиться от коронавируса у себя дома

Большая часть пациентов — около 400 человек — проходит лечение в стационаре, однако часть москвичей даже после постановки диагноза осталась у себя дома

Из 546 выявленных в Москве случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 уже выздоровели 15 человек, остальные пока продолжают лечение, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, большая часть пациентов — около 400 человек — проходит лечение в стационаре, еще около 20 в обсерваторных центрах.

«И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому», — сказала Ракова.

За 25 марта в Москве было выявлено 136 случаев заражения COVID-19, что стало новым рекордом, превзойдя показатель предшествующего дня (120).