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Пандемия коронавируса ,  
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Около 100 человек в Москве остались лечиться от коронавируса у себя дома

Большая часть пациентов — около 400 человек — проходит лечение в стационаре, однако часть москвичей даже после постановки диагноза осталась у себя дома

Из 546 выявленных в Москве случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 уже выздоровели 15 человек, остальные пока продолжают лечение, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, большая часть пациентов — около 400 человек — проходит лечение в стационаре, еще около 20 в обсерваторных центрах.

«И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому», — сказала Ракова.

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За 25 марта в Москве было выявлено 136 случаев заражения COVID-19, что стало новым рекордом, превзойдя показатель предшествующего дня (120).

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице новых мер противодействия распространению COVID-19, которые будут действовать во время объявленной президентом Владимиром Путиным «нерабочей недели». С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты для посещения бары, кафе и рестораны, ограничена работа магазинов (кроме аптек и продовольственных), парикмахерских и других заведений.

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Кроме того, во время карантинной недели в Москве будут закрыты для посещения территории общегородского значения, среди которых ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парки «Зарядье» и «Сокольники», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также музей-усадьба «Кусково».

В связи с этим мэр Москвы призвал россиян не приезжать в Москву, которая, по его словам, «поставлена на паузу».

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, коронавирус
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