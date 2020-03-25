В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил, что в инфекционной больнице в Коммунарке умерли два пациента, зараженных коронавирусом. Это были пожилые люди 88 и 73 лет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве умерли два человека, у которых был диагностирован коронавирус, говорится в сообщении оперативного штаба.

Это пожилые люди 88 и 73 лет. Причины смерти не уточняются. «У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.

Первый пациент с диагностированным COVID-19 умер в инфекционной больнице в московской Коммунарке 19 марта. Это была 79-летняя женщина. По словам врачей, причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб. Женщина страдала от многочисленных хронических заболеваний.

Кроме того, в больнице в Коммунарке умерли еще несколько пациентов, у которых коронавирус не был подтвержден. Так, 12 марта депздрав Москвы сообщил о смерти тяжелобольного пациента, который был доставлен в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии с признаками дыхательной недостаточности. Врачи пытались его реанимировать, однако пациент скончался спустя 40 минут от кровоизлияния в надпочечники. У 75-летнего мужчины был рак, тесты показали, что он не был заражен коронавирусом. 24 марта стало известно о еще одной смерти из-за онкологии в Коммунарке — умерла 69-летняя женщина, страдавшая раком в терминальной стадии. У нее коронавирусная инфекция также не подтвердилась.