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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил, что в инфекционной больнице в Коммунарке умерли два пациента, зараженных коронавирусом. Это были пожилые люди 88 и 73 лет
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве умерли два человека, у которых был диагностирован коронавирус, говорится в сообщении оперативного штаба.

Это пожилые люди 88 и 73 лет. Причины смерти не уточняются. «У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.

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Первый пациент с диагностированным COVID-19 умер в инфекционной больнице в московской Коммунарке 19 марта. Это была 79-летняя женщина. По словам врачей, причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб. Женщина страдала от многочисленных хронических заболеваний.

Кроме того, в больнице в Коммунарке умерли еще несколько пациентов, у которых коронавирус не был подтвержден. Так, 12 марта депздрав Москвы сообщил о смерти тяжелобольного пациента, который был доставлен в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии с признаками дыхательной недостаточности. Врачи пытались его реанимировать, однако пациент скончался спустя 40 минут от кровоизлияния в надпочечники. У 75-летнего мужчины был рак, тесты показали, что он не был заражен коронавирусом. 24 марта стало известно о еще одной смерти из-за онкологии в Коммунарке — умерла 69-летняя женщина, страдавшая раком в терминальной стадии. У нее коронавирусная инфекция также не подтвердилась.

Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж
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Всего, по данным на 25 марта, в России зафиксировано 658 случаев заражения новым коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 163. В Москве выявили 410 случаев заражения. Роспотребнадзор связывает новые случаи с возвращением россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В столице медикам уже удалось вылечить от COVID-19 15 пациентов.

В Москве власти обязали самоизолироваться всех людей старше 65 лет, как наиболее подверженных угрозе заражения. Занятия в школах и университетах отменены или переведены в дистанционный формат, закрыты развлекательные учреждения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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