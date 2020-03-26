Пандемия коронавируса , 26 мар, 11:06
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В России обнаружили еще 182 заразившихся коронавирусом
За последние сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840. Новые случаи подтверждены в 18 регионах страны, 136 из них зафиксированы в Москве
Всего в России зарегистрировано 840 случаев заражения новым коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В том числе за последние сутки — 182 новых случая в 18 регионах. Впервые заражения выявлены в Бурятии.
Распределение новых случаев по регионам:
- Москва — 136
- Свердловская область — 7
- Санкт-Петербург — 5
- Пермский край — 5
- Республика Саха (Якутия) — 4
- Ставропольский край — 3
- Республика Татарстан — 3
- Челябинская область — 3
- Красноярский край — 3
- Псковская область — 2
- Самарская область — 2
- Ханты-Мансийский АО — 2
- Республика Бурятия — 2
- Республика Хакасия — 1
- Кемеровская область — 1
- Новосибирская область — 1
- Томская область — 1
- Хабаровский край — 1
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