В России обнаружили еще 182 заразившихся коронавирусом

За последние сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840. Новые случаи подтверждены в 18 регионах страны, 136 из них зафиксированы в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Всего в России зарегистрировано 840 случаев заражения новым коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В том числе за последние сутки — 182 новых случая в 18 регионах. Впервые заражения выявлены в Бурятии.

Распределение новых случаев по регионам:

Москва — 136

Свердловская область — 7

Санкт-Петербург — 5

Пермский край — 5

Республика Саха (Якутия) — 4

Ставропольский край — 3

Республика Татарстан — 3

Челябинская область — 3

Красноярский край — 3

Псковская область — 2

Самарская область — 2

Ханты-Мансийский АО — 2

Республика Бурятия — 2

Республика Хакасия — 1

Кемеровская область — 1

Новосибирская область — 1

Томская область — 1

Хабаровский край — 1

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