Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб.

Правительство России предложило Госдуме увеличить штраф за нарушение норм карантина и других противоэпидемических мероприятий в десятки и даже сотни раз

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы поступил разработанный правительством проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Речь идет об увеличении штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы. Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По данным ТАСС, проект поправок предусматривает наложение на нарушителей режима карантина крупных штрафов:

для физических лиц — 15-40 тыс. руб. (при первом нарушении) и 150-300 тыс. руб. (при повторном);

(при первом нарушении) и (при повторном); для должностных лиц — 50-150 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно;

и соответственно; для юридических лиц — 200-500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. соответственно

Такие штрафы в десятки и даже сотни раз превышают размер штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей в соответствии с действующей редакцией КоАП. Согласно ст. 6.3 Кодекса за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов или невыполнение «санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий» физическое лицо может быть оштрафовано на 500 руб. максимум, а юридическое лицо — не более чем на 20 тыс. руб.