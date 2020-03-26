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Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб.

Правительство России предложило Госдуме увеличить штраф за нарушение норм карантина и других противоэпидемических мероприятий в десятки и даже сотни раз
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы поступил разработанный правительством проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Речь идет об увеличении штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы. Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По данным ТАСС, проект поправок предусматривает наложение на нарушителей режима карантина крупных штрафов:

  • для физических лиц — 15-40 тыс. руб. (при первом нарушении) и 150-300 тыс. руб. (при повторном);
  • для должностных лиц — 50-150 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно;
  • для юридических лиц — 200-500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. соответственно

Такие штрафы в десятки и даже сотни раз превышают размер штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей в соответствии с действующей редакцией КоАП. Согласно ст. 6.3 Кодекса за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов или невыполнение «санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий» физическое лицо может быть оштрафовано на 500 руб. максимум, а юридическое лицо — не более чем на 20 тыс. руб.

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В четверг, 26 марта, проект поправок в КоАП был рассмотрен на очередном заседании правительства.

«К сожалению, есть и люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья. Именно поэтому мы вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных и юридических лиц», — заявил на заседании глава правительства России Михаил Мишустин.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что принятие поправок позволит повысить ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за нарушение требований закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

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26 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РБК, что в проводимых проверках соблюдения россиянами карантинных мероприятий и режима самоизоляции ежедневно участвуют около 10 тыс. сотрудников полиции и к ответственности уже привлечены более 500 нарушителей.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах России введены различные ограничения. В частности, указ мэра Москвы Сергея Собянина обязывает всех жителей столицы в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, находиться дома в режиме самоизоляции. Оставаться дома должны также люди, вернувшиеся из стран, где выявлено большое число заражений COVID-19, и лица, которым это предписано постановлениями санитарных врачей.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, КоАП, штраф, поправки в КоАП
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