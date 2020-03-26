Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб.
В комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы поступил разработанный правительством проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Речь идет об увеличении штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы. Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По данным ТАСС, проект поправок предусматривает наложение на нарушителей режима карантина крупных штрафов:
- для физических лиц — 15-40 тыс. руб. (при первом нарушении) и 150-300 тыс. руб. (при повторном);
- для должностных лиц — 50-150 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно;
- для юридических лиц — 200-500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. соответственно
Такие штрафы в десятки и даже сотни раз превышают размер штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей в соответствии с действующей редакцией КоАП. Согласно ст. 6.3 Кодекса за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов или невыполнение «санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий» физическое лицо может быть оштрафовано на 500 руб. максимум, а юридическое лицо — не более чем на 20 тыс. руб.