Собянин попросил жителей других регионов не приезжать в Москву

Сергей Собянин (Фото: Global Look Press)

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге обратился к жителям других регионов России, попросив их не приезжать в Москву. Об этом говорится в конце сообщения о новых ограничениях, которые вводятся в столице.

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу», — написал Собянин.

Из-за распространения коронавирусной инфекеции в Москве будут закрыты на посещение бары, кафе и рестораны, ограничена работа магазинов (кроме аптек и продовольственных), парикмахерских и других заведений.

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