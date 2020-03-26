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Мишустин заявил о штрафах для «демонстрирующих легкомыслие» к карантину

По его словам, в КоАП будут внесены соответствующие поправки. Размер штрафов в отношении физических, юридических и должностных лиц глава правительства пока не назвал
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о том, что в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены поправки для введения наказания в отношении физических и юридических лиц, которые будут нарушать установленные правила противодействия коронавирусу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как заявил Мишустин, необходимость мер для борьбы с вирусом «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации». «Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — сказал он.

По словам премьера, именно поэтому кабмин решил внести поправки в КоАП. Мишустин отметил, что нарушители карантинного режима будут получать денежные штрафы. Их размер глава правительства не назвал.

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24 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина по коронавирусу. В частности, за нарушение карантина, которое привело к массовому заболеванию людей, они предложили ввести штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. либо ограничение свободы на срок до трех лет. При этом если нарушение привело по неосторожности к гибели человека, то виновника могут оштрафовать до 2 млн руб. или отправить в тюрьму на срок до пяти лет. За нарушение, повлекшее смерть двух и более лиц, в Госдуме предложили наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

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На следующий день в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина. Крашенинников пояснил, что в законопроекте речь идет о смертельных последствиях, возникших по неосторожности. В случае умышленных действий и преднамеренного нарушения действия злоумышленника будут считаться терроризмом, хулиганством или диверсией (ст. 205, 213, 281 УК).

По последним данным, в России зарегистрировано 840 случаев заражения новым коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 182 новых случая в 18 регионах. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в стране от коронавируса нового типа скончались два человека.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Михаил Мишустин, коронавирус
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