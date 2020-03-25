Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр отметил, что городские и медицинские службы, а также транспорт, банки и продуктовые магазины продолжат работу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома» — считает мэр.

По его словам, новые ограничительные меры коснутся работы общественных мест и заведений, в том числе точек общественного питания — ресторанов и кафе, а также парков и крупных торговых центров за исключением залов, где торгуют продовольствием.

«Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем», — сказал Собянин.