Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

При этом мэр подчеркнул, что в выходную неделю в Москве продолжат работать городские и медицинские службы, органы госвласти и правоохранительные органы, а также транспорт, банки и продуктовые магазины.
Представитель X5 Retail Group сообщил РБК, что все магазины торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также онлайн-супермаркет Perekrestok.ru и экспресс-доставка из «Пятерочек» будут работать в обычном режиме на следующей неделе. По словам представителя «Магнита», магазины сети будут работать в Москве на протяжении всей нерабочей недели. «Вкусвилл» также продолжит работу в обычном режиме, сообщил РБК представитель сети.
О том, что предстоящая неделя в России будет нерабочей, объявил президент Владимир Путин в своем телеобращении к нации 25 марта. По его словам, длинные выходные необходимы для того, чтобы помешать быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения не коснутся ряда категорий работников, в том числе медицинских и аптечных организаций и компаний, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, продолжат работу и предприятия, занятые в производстве продукции, необходимой для борьбы с пандемией коронавируса.
5 марта Москва первой в России ввела режим повышенной готовности. В столице в связи с пандемией коронавируса действует ряд ограничительных мер, в частности, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. 18 марта мэр обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома. Также в столице ввели режим свободного посещения школ до ухода на каникулы, которые должны продлиться с 23 марта по 12 апреля.
С 21 марта в столице не работают бассейны, фитнес-центры, аквапарки. 25 марта столичные власти решили закрыть библиотеки, учреждения досуга, кинотеатры и кинозалы, развлекательные центры, игровые комнаты для детей, а также дискотеки и ночные клубы.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, причем большинство из них — в Москве. Также стало известно, что в столице скончались двое пожилых пациентов, у которых диагностировали инфекцию.