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Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр отметил, что городские и медицинские службы, а также транспорт, банки и продуктовые магазины продолжат работу
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома» — считает мэр.

По его словам, новые ограничительные меры коснутся работы общественных мест и заведений, в том числе точек общественного питания — ресторанов и кафе, а также парков и крупных торговых центров за исключением залов, где торгуют продовольствием.

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«Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем», — сказал Собянин.

При этом мэр подчеркнул, что в выходную неделю в Москве продолжат работать городские и медицинские службы, органы госвласти и правоохранительные органы, а также транспорт, банки и продуктовые магазины.

Представитель X5 Retail Group сообщил РБК, что все магазины торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также онлайн-супермаркет Perekrestok.ru и экспресс-доставка из «Пятерочек» будут работать в обычном режиме на следующей неделе. По словам представителя «Магнита», магазины сети будут работать в Москве на протяжении всей нерабочей недели. «Вкусвилл» также продолжит работу в обычном режиме, сообщил РБК представитель сети.

О том, что предстоящая неделя в России будет нерабочей, объявил президент Владимир Путин в своем телеобращении к нации 25 марта. По его словам, длинные выходные необходимы для того, чтобы помешать быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения не коснутся ряда категорий работников, в том числе медицинских и аптечных организаций и компаний, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, продолжат работу и предприятия, занятые в производстве продукции, необходимой для борьбы с пандемией коронавируса.

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5 марта Москва первой в России ввела режим повышенной готовности. В столице в связи с пандемией коронавируса действует ряд ограничительных мер, в частности, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. 18 марта мэр обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома. Также в столице ввели режим свободного посещения школ до ухода на каникулы, которые должны продлиться с 23 марта по 12 апреля.

С 21 марта в столице не работают бассейны, фитнес-центры, аквапарки. 25 марта столичные власти решили закрыть библиотеки, учреждения досуга, кинотеатры и кинозалы, развлекательные центры, игровые комнаты для детей, а также дискотеки и ночные клубы.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, причем большинство из них — в Москве. Также стало известно, что в столице скончались двое пожилых пациентов, у которых диагностировали инфекцию.

Авторы: Наталия Анисимова, Анна Левинская
Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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