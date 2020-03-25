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Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.

О том, что следующая неделя будет нерабочей Путин заявил в своем телеобращении к нации 25 марта. Введение длинных выходных президент объяснил необходимость помешать быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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Однако ряд категорий работников, в соответствии с указом, на длинные выходные уйти не сможет. Это сотрудники:

  • непрерывно действующих организаций;
  • медицинских и аптечных организаций;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы

В своем обращении к нации Путин говорил, что работу продолжат банки, транспортные предприятия и органы власти всех уровней.

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В указе федеральным органам власти, органам власти регионов и муниципальным органам предписано определить численность служащих, которые будут обеспечивать их работу с 30 марта по 3 апреля. Аналогичное указание дано  организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин
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