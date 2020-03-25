Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных
Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.
О том, что следующая неделя будет нерабочей Путин заявил в своем телеобращении к нации 25 марта. Введение длинных выходных президент объяснил необходимость помешать быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Однако ряд категорий работников, в соответствии с указом, на длинные выходные уйти не сможет. Это сотрудники:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы