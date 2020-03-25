Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных

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Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.

О том, что следующая неделя будет нерабочей Путин заявил в своем телеобращении к нации 25 марта. Введение длинных выходных президент объяснил необходимость помешать быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако ряд категорий работников, в соответствии с указом, на длинные выходные уйти не сможет. Это сотрудники: