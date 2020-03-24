Путин осмотрел больницу в Коммунарке. Фоторепортаж
Путин пообщался с главврачом Денисом Проценко (справа)
В больнице также прошло совещание о мерах по борьбе с коронавирусом.
На фото: Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (первый ряд), главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и глава оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова (второй ряд), глава Роспотребнадзора Анна Попова (третий ряд), глава Минздрава Михаил Мурашко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (снизу вверх)
На 24 марта в Москве зафиксировано 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, отметил высокую динамику распространения инфекции в стране