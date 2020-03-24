Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 12:58
Премьер Индии заявил о «полной изоляции» страны на три недели Общество, 18:09 Минсельхоз допустил обнуление пошлин на импортные продукты Бизнес, 18:09 Власти Египта введут в стране комендантский час из-за коронавируса Общество, 18:07 Резцова назвала депутатство Шипулина «желанием набить карман» Спорт, 18:03 Как пандемия коронавируса повлияла на ретейл. Главное Pro, 18:02 В Москве ввели отсрочку уплаты торгового сбора для бизнеса из-за вируса Бизнес, 17:53 «Альфа групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом Бизнес, 17:50 Путин осмотрел больницу в Коммунарке. Фоторепортаж Общество, 17:44  Бывший игрок «Зенита» заразился коронавирусной инфекцией Спорт, 17:43 Собянин предложил регионам готовиться к «сложным проблемам» из-за вируса Общество, 17:42 Как буткемпы помогут справиться с кадровым голодом в ИТ Pro, 17:39 Инфекционисты оценили рекомендацию ЦБ по выдаче денег в банкоматах Общество, 17:21 Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке Общество, 17:09 МОК перенес Олимпиаду в Токио. Что важно знать Спорт, 17:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин осмотрел больницу в Коммунарке. Фоторепортаж

Президент Владимир Путин посетил больницу для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке. Он также осмотрел стройплощадку новой больницы. В России к 24 марта коронавирусной инфекцией заболели 495 человек, из них 290 — в Москве
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Путин пообщался с главврачом Денисом Проценко (справа)

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

В больнице также прошло совещание о мерах по борьбе с коронавирусом.

На фото: Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (первый ряд), главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и глава оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова (второй ряд), глава Роспотребнадзора Анна Попова (третий ряд), глава Минздрава Михаил Мурашко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (снизу вверх)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Владимир Путин после прибытия в больницу переоделся в специальный защитный костюм, который носит и медперсонал больницы
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На 24 марта в Москве зафиксировано 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, отметил высокую динамику распространения инфекции в стране

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Во вторник Путин также посетил стройплощадку новой больницы, которую планируют открыть через три недели. Сейчас, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительство завершено на 40%. Новый корпус будет рассчитан на 500 мест, примерно половина из них — для пациентов в тяжелом состоянии
Теги: мультимедиа, коронавирус, Коммунарка, Владимир Путин
Материалы по теме
Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке
Общество
Путин фразой «работают как часики» оценил усилия врачей в Коммунарке
Общество
Путин приехал в больницу в Коммунарке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter