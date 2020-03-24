Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме. Об этом говорится в приказе департамента, опубликованном на его сайте.
Распоряжение будет действовать с 23 марта по 30 марта.
По утвержденным правилам, в случае, если у человека был обнаружен коронавирус, его информирует об этом заведующий отделением медицинской организации. С этого момента больному и людям, с которыми он живет, нельзя покидать место проживания.
В приказе депздрава Москвы прописаны медицинские показатели, в зависимости от уровня которых пациент с коронавирусом либо остается дома для прохождения лечения, либо подлежит госпитализации.
Лечение на дому возможно, если у пациента: