Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Пациент будет проходить лечение в домашних условиях, если у него наблюдается легкое течение болезни. Показатели, при которым форма болезни считается легкой, определил Департамент здравоохранения Москвы

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме. Об этом говорится в приказе департамента, опубликованном на его сайте.

Распоряжение будет действовать с 23 марта по 30 марта.

По утвержденным правилам, в случае, если у человека был обнаружен коронавирус, его информирует об этом заведующий отделением медицинской организации. С этого момента больному и людям, с которыми он живет, нельзя покидать место проживания.

В приказе депздрава Москвы прописаны медицинские показатели, в зависимости от уровня которых пациент с коронавирусом либо остается дома для прохождения лечения, либо подлежит госпитализации.

Лечение на дому возможно, если у пациента: