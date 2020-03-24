Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
Эксперты оценили ущерб для государственно-частных проектов из-за вируса Экономика, 00:00 Двое турецких военных получили ранения в Идлибе Общество, 24 мар, 23:52 Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ Финансы, 24 мар, 23:48 Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики Общество, 24 мар, 23:31 Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому Общество, 24 мар, 23:21 Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса Бизнес, 24 мар, 23:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта Общество, 24 мар, 23:00 В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса Общество, 24 мар, 22:48 МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину Общество, 24 мар, 22:44 В Италии за сутки от коронавируса умерли более 700 человек Общество, 24 мар, 22:41 Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса Бизнес, 24 мар, 22:36 Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса Бизнес, 24 мар, 22:24 Отец Нурмагомедова заявил о желании провести бой с Фергюсоном в Москве Спорт, 24 мар, 22:11 Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом Экономика, 24 мар, 22:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Пациент будет проходить лечение в домашних условиях, если у него наблюдается легкое течение болезни. Показатели, при которым форма болезни считается легкой, определил Департамент здравоохранения Москвы

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме. Об этом говорится в приказе департамента, опубликованном на его сайте.

Распоряжение будет действовать с 23 марта по 30 марта.

По утвержденным правилам, в случае, если у человека был обнаружен коронавирус, его информирует об этом заведующий отделением медицинской организации. С этого момента больному и людям, с которыми он живет, нельзя покидать место проживания.

В приказе депздрава Москвы прописаны медицинские показатели, в зависимости от уровня которых пациент с коронавирусом либо остается дома для прохождения лечения, либо подлежит госпитализации.

Лечение на дому возможно, если у пациента:

  • температура тела ниже 38,5 градусов
  • дыхание свободное
  • возможность остаться дома также зависит от частоты дыхательных движений пациента и уровня SpO2, который является показателем кислорода, переносимого красными кровяными клетками

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта
Общество

Если показатели пациента соответствуют этому уровню, но он относится к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность), его необходимо госпитализировать, говорится в приказе. Эта же мера будет применять к тем, с кем проживают люди из группы риска и которые не могут временно жить в другом месте.

Пациент будет считаться выздоровевшим, если у него не наблюдается симптомов заболевания, а также два его теста на коронавирус, проведенные с разницей в два дня, окажутся отрицательными.

Число людей, заразившихся вирусом в России достигло 495, из них 290 зарегистрированы в Москве. При этом с начала распространения вируса от него излечились 22 человека, из них пять были выписаны за последние сутки.

24 марта оперативный штаб принял новые меры для сдерживания распространения коронавируса. В регионах было предписано приостановить работу ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат. Власти также запретили курение кальянов в заведениях общепита. Помимо этого, решено было вывезти желающих вернуться россиян на родину. К 26 марта МИД должен подготовить списки таких людей.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, департамент здравоохранения Москвы
Материалы по теме
Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса
Бизнес
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 700 человек
Общество
Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter