В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

Введенные ограничения Сергей Собянин назвал «беспрецедентными в современной истории Москвы». «Семь нерабочих дней — это не каникулы», — заявил Собянин, это средство борьбы с вирусом

Сергей Собянин (Фото: Global Look Press)

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.

«Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», — говорится в сообщении, опубликованном в личном блоге Собянина. Мэр особо отметил, что «семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19».

Рестораны, кафе, бары и столовые приостановят прием посетителей и будут работать только на вынос. На время общероссийских «каникул» будут закрыты ВДНХ, парк культуры им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».

Собянин отдельно попросил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов. Иногородних читателей своего блога мэр призвал воздержаться от поездок в столицу.