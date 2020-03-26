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В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

Введенные ограничения Сергей Собянин назвал «беспрецедентными в современной истории Москвы». «Семь нерабочих дней — это не каникулы», — заявил Собянин, это средство борьбы с вирусом
Сергей Собянин (Фото: Global Look Press)

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.

«Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», — говорится в сообщении, опубликованном в личном блоге Собянина. Мэр особо отметил, что «семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19».

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Рестораны, кафе, бары и столовые приостановят прием посетителей и будут работать только на вынос. На время общероссийских «каникул» будут закрыты ВДНХ, парк культуры им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».

Собянин отдельно попросил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов. Иногородних читателей своего блога мэр призвал воздержаться от поездок в столицу.

Введенные ограничения Собянин назвал «беспрецедентными в современной истории Москвы». Они, продолжил мэр, создадут неудобства в жизни каждого человека. «Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — заверил глава правительства Москвы.

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Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал РБК, что предприятия общественного питания уже получили указания от мэрии. «Ресторанам поступили указания от мэрии по работе общепита на неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей», — сказал Бухаров и добавил, что в заведениях общепита не будут работать залы обслуживания, но посетители смогут заказать блюда на вынос и будет работать бесконтактная доставка онлайн-заказов

Ранее 25 марта президент Владимир Путин объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Московский градоначальник после этого заявил о намерении принять дополнительные меры, чтобы уменьшить количество необязательных контактов между людьми.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот, в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — заверил мэр. «Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем и, думаю, завтра о таких мерах расскажем», — пообещал Собянин.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, пандемия
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