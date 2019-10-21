Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Проблемы на учениях с «Калибрами», отзыв правительства на законопроект Горелкина поддержал акции «Яндекса», США уступили Китаю по числу богачей — главные новости в обзоре РБК

Владимир Путин и Аркадий Волож (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На учениях под командованием Путина возникли проблемы с запуском ракет

На учениях «Гром-2019», на которых военные отрабатывали пуски крылатых и межконтинентальных баллистических ракет, произошло сразу несколько неприятных инцидентов. По данным «Ведомостей», с подлодки «Рязань» удалось запустить лишь одну межконтинентальную ракету из двух. Позднее источники РБК рассказали, что проблемы возникли и с запусками крылатых ракет «Калибр».

Учения проводились 17 октября под командованием президента в разных частях страны. Первый известный инцидент произошел на подлодке «Рязань», входящей в состав Тихоокеанского флота. Она должна была отстреляться двумя ракетами, но из шахты вышла только одна. В итоге подлодка так и вернулась с нестартовавшей ракетой в пункт базирования.

Еще один инцидент произошел на Каспии, где запускали крылатые ракеты «Калибр» с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск». По словам источников РБК, в этот раз военные тестировали новые пусковые системы, которые сокращают время подготовки к запуску до трех минут. После первой команды на запуск ракеты не стартовали. «Калибры» удалось запустить лишь со второй-третьей попытки и с подключением резервных систем.

Минобороны после появления информации о неполадках представило свою версию того, что произошло на испытаниях ядерного щита страны. Информацию о том, что «Рязань» выстрелила лишь одной ракетой вместо двух, ведомство подтвердило. Однако военные отказались считать это нештатной ситуацией. От запуска отказалось само командование учениями из-за технического состояния одной из ракет, пояснили в ведомстве.

Признавать инцидент с «Калибрами» в Минобороны отказались. После публикации материала РБК в ведомстве заявили, что пуски прошли штатно.

Правительство помогло акциям «Яндекса» уйти в рост

Акции российского интернет-гиганта «Яндекс» 11 октября обвалились на 20% из-за законопроекта депутата Антона Горелкина. Он предлагает ограничить долю владения иностранцев в значимых информационных ресурсах планкой в 20%. Однако идею не поддержало правительство. После этого «Яндекс» вновь ушел в рост.