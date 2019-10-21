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Что случилось за день. Главные новости РБК
Проблемы на учениях с «Калибрами», отзыв правительства на законопроект Горелкина поддержал акции «Яндекса», США уступили Китаю по числу богачей — главные новости в обзоре РБК
Владимир Путин и Аркадий Волож (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На учениях под командованием Путина возникли проблемы с запуском ракет

На учениях «Гром-2019», на которых военные отрабатывали пуски крылатых и межконтинентальных баллистических ракет, произошло сразу несколько неприятных инцидентов. По данным «Ведомостей», с подлодки «Рязань» удалось запустить лишь одну межконтинентальную ракету из двух. Позднее источники РБК рассказали, что проблемы возникли и с запусками крылатых ракет «Калибр».

  • Учения проводились 17 октября под командованием президента в разных частях страны. Первый известный инцидент произошел на подлодке «Рязань», входящей в состав Тихоокеанского флота. Она должна была отстреляться двумя ракетами, но из шахты вышла только одна. В итоге подлодка так и вернулась с нестартовавшей ракетой в пункт базирования.
  • Еще один инцидент произошел на Каспии, где запускали крылатые ракеты «Калибр» с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск». По словам источников РБК, в этот раз военные тестировали новые пусковые системы, которые сокращают время подготовки к запуску до трех минут. После первой команды на запуск ракеты не стартовали. «Калибры» удалось запустить лишь со второй-третьей попытки и с подключением резервных систем.
  • Минобороны после появления информации о неполадках представило свою версию того, что произошло на испытаниях ядерного щита страны. Информацию о том, что «Рязань» выстрелила лишь одной ракетой вместо двух, ведомство подтвердило. Однако военные отказались считать это нештатной ситуацией. От запуска отказалось само командование учениями из-за технического состояния одной из ракет, пояснили в ведомстве.
  • Признавать инцидент с «Калибрами» в Минобороны отказались. После публикации материала РБК в ведомстве заявили, что пуски прошли штатно.

Правительство помогло акциям «Яндекса» уйти в рост

Акции российского интернет-гиганта «Яндекс» 11 октября обвалились на 20% из-за законопроекта депутата Антона Горелкина. Он предлагает ограничить долю владения иностранцев в значимых информационных ресурсах планкой в 20%. Однако идею не поддержало правительство. После этого «Яндекс» вновь ушел в рост.

  • Правительство предложило доработать законопроект: ограничение может быть установлено на уровне в 50% минус одна акция. Это все еще может потребовать от «Яндекса» изменений в структуре капитала, но уже не таких существенных.
  • На открытии Московской биржи акции «Яндекса» подскочили сразу на 7%. На американской бирже высокотехнологичных акций NASDAQ инвесторам отзыв правительства понравился не меньше — акции подорожали почти на 11%, и компания, соответственно, выросла в цене примерно на $1 млрд.
  • В «Яндексе» последствия инициативы Горелкина называли разрушительными: потеря интереса инвесторов и отток сильных сотрудников может превратить компанию в «унылый поисковик», считает гендир «Яндекса» в России Елена Бунина. Правительственная редакция законопроекта может смягчить этот удар.

Китай обогнал США по числу богатейших людей мира

Китай продолжает шаг за шагом отбирать у Соединенных Штатов лидерство во многих сферах. Новый неприятный укол для Вашингтона — потеря первенства в рейтинге стран с наиболее состоятельными людьми.

  • Швейцарский банк Credit Suisse составляет рейтинг исходя из того, сколько граждан той или иной страны входит в топ-10 самых богатых людей мира.
  • В Китае богатых мира сего оказалось 100 млн., в США — 99 млн.
  • Впрочем, США все еще сильно обгоняют Китай по количеству долларовых миллионеров: 18,6 млн человек против 4,4 млн.

Путин сменил главу СПЧ

Информация о том, что 70-летний Михаил Федотов покинет пост главы президентского Совета по правам человека появилась еще на прошлой неделе от источников. Сегодня всякую неопределенность пресек Владимир Путин двумя указами — он отправил Федотова в отставку и назначил на его место Валерия Фадеева, секретаря Общественной палаты.

  • Михаил Федотов планирует после СПЧ уйти в науку. Он попросил от ЮНЕСКО одобрения на создание новой кафедры этой организации при Высшей школе экономики. Она будет заниматься правами человека в информационной сфере.
  • Что будет с СПЧ при новом председателе пока неизвестно. Новый главный правозащитник России входит в высший совет «Единой России» и с одобрением отзывался о разгонах несанкционированных акций протеста. Против смены Федотова на Фадеева выступали более половины членов СПЧ.
  • В то же время Фадеев уже пообещал, что СПЧ под его руководством не будет игнорировать резонансные дела. По его словам, «дело 27 июля» о преследовании участников протестов в Москве обсудят на одном из заседаний Совета.
  • Состав самого СПЧ Путин также поменял. Так, он исключил из совета политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, главу правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, зато в СПЧ вошел исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, который больше года провел под арестом на Украине.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, ракеты «Калибр», «Яндекс», Китай, миллионеры, СПЧ
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