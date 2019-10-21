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Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Владимир Путин официально закрепил отставку Михаила Федотова и назначение на пост главы СПЧ секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Об этой ротации общественников стало известно на прошлой неделе от источников
Валерий Фадеев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он заменит на этом посту Михаила Федотова, возглавлявшего СПЧ с 2010 года.

Михаил Федотов одновременно был отправлен в отставку с государственной службы в связи с достижением предельного возраста — 70 лет. Оба указа опубликованы на сайте СПЧ.

О грядущей отставке Федотова и смене его на секретаря Общественной палаты стало известно на прошлой неделе, 17 октября. Фадеева наиболее вероятным преемником называли источники РБК. Он свое возможное назначение комментировать отказывался.

Федотов возглавил СПЧ в октябре 2010 года, тогда же он стал советником президента России. В начале 1990-х годов Федотов занимал должности замминистра и министра печати, также был постпредом России при ЮНЕСКО и с тех пор сохраняет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Накануне Федотов сообщил, что после отставки он хотел бы возглавить новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики и ждет сейчас одобрения от международной организации. Создаваемая кафедра должна будет заниматься вопросами прав человека в информационной среде, в том числе проблемами искусственного интеллекта.

Политика
Уходящий глава СПЧ Федотов займется изучением искусственного интеллекта

Преемник Федотова, Валерий Фадеев, известен как журналист и секретарь Общественной палаты России. В 1990-е годы он был научным редактором в «Коммерсантъ-Weekly», в 1998 году возглавил еженедельник «Эксперт», а позднее и одноименный медиахолдинг. Фадеев был одним из доверенных лиц Путина на выборах 2012 года, входит в высший совет «Единой России». В 2017 году он позитивно оценивал действия полиции по разгону несанкционированных акций в Москве. «У нас полиция действует предельно нежно... И мы это видели и на несанкционированном митинге на Тверской, и 12 июня, и 26 марта. На мой взгляд, лучше уж так нежно, чем сразу дубинкой по голове», — говорил он.

Источники РБК в СПЧ сообщали, что «либеральная часть» совета разочарована его назначением. После появления сообщений о том, что Федотов покинет свой пост, более половины членов СПЧ решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не менять главу совета «с учетом его личных заслуг и авторитета».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: СПЧ, Михаил Федотов, Валерий Фадеев
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