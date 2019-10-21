Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова

Владимир Путин официально закрепил отставку Михаила Федотова и назначение на пост главы СПЧ секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Об этой ротации общественников стало известно на прошлой неделе от источников

Валерий Фадеев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он заменит на этом посту Михаила Федотова, возглавлявшего СПЧ с 2010 года.

Михаил Федотов одновременно был отправлен в отставку с государственной службы в связи с достижением предельного возраста — 70 лет. Оба указа опубликованы на сайте СПЧ.

О грядущей отставке Федотова и смене его на секретаря Общественной палаты стало известно на прошлой неделе, 17 октября. Фадеева наиболее вероятным преемником называли источники РБК. Он свое возможное назначение комментировать отказывался.

Федотов возглавил СПЧ в октябре 2010 года, тогда же он стал советником президента России. В начале 1990-х годов Федотов занимал должности замминистра и министра печати, также был постпредом России при ЮНЕСКО и с тех пор сохраняет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Накануне Федотов сообщил, что после отставки он хотел бы возглавить новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики и ждет сейчас одобрения от международной организации. Создаваемая кафедра должна будет заниматься вопросами прав человека в информационной среде, в том числе проблемами искусственного интеллекта.