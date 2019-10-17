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Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова
Более половины членов СПЧ решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не менять главу совета Михаила Федотова «с учетом его личных заслуг и авторитета». Он должен уйти из-за достижения предельного возраста
Михаил Федотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.

«Уважаемый Владимир Владимирович, до членов Совета дошла информация о том, что председатель Совета, Михаил Александрович Федотов, будет отправлен в отставку в связи с достижением 70-летнего возраста, — говорится в черновике письма СПЧ, с которым ознакомился РБК. — Вместе с тем, учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе». [Орфография сохранена.]

Сбор подписей ведется по электронной рассылке через почтовые ящики членов совета. Несколько членов СПЧ сказали РБК, что за проект письма к вечеру на момент сдачи материала уже высказались 27 из 50 членов СПЧ.

По словам нескольких собеседников РБК в СПЧ, письмо одобрили режиссер Александр Сокуров, профессор Татьяна Марголина, журналисты Леонид Никитинский, Николай Сванидзе, Павел Гусев, Иван Засурский, Ева Меркачева и Екатерина Винокурова, директор Гринписа Сергей Цыпленков, директор центра «Сова» Александр Верховский, профессор МГУ Александр Асмолов, бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова, политолог Екатерина Шульман, профессор кафедры конституционного права ВШЭ Илья Шаблинский, адвокат Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, социолог Светлана Айвазова, юристы Генри Резник и Павел Чиков, зампредседателя Высшего арбитражного суда в отставке Татьяна Андреева, правозащитник Андрей Бабушкин и глава «Российского фонда помощи» Лев Амбиндер, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, президент фонда «Антимафия» Евгений Мысловский, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, председатель Независимого экспертно-правового совета Мара Полякова, председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Для принятия проекта требуются голоса более половины из 50 членов совета.

Как письмо комментируют в совете

Александр Асмолов подтвердил РБК подготовку письма. Он предложил учитывать не физический возраст Федотова, а творческий потенциал и психологический возраст, по которому правозащитник «является энергичным, талантливым и инициативным человеком, который несколько лет ведет «корабль» СПЧ». Александр Верховский также поддержал инициативу, назвав его хорошим руководителем совета.

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«Я поддерживаю эту инициативу. Мы были избраны этим составом и работали под руководством Михаила Александровича Федотова. Полагаю, что возраст 70 лет — это не препятствие, и наш состав должен доработать под руководством Михаила Александровича, который, как мы полагаем, полностью соответствует тем полномочиям, которых ожидают от главы СПЧ», — заявил РБК адвокат Генри Резник.

Профессор ВШЭ Илья Шаблинский подтвердил, что подписал письмо президенту. Он назвал Федотова «настоящим правозащитником». Он считает, что действующий глава СПЧ обладает редким сочетанием качеств дипломата и посредника между властью и гражданским обществом, работающего в Кремле, но при этом находящего возможность для критики конкретных госструктур и должностных лиц. Глава совета за 10 лет смог помочь многим людям, и для его отставки нет никаких оснований, кроме возможных политических причин, уверен Шаблинский.

Зампред Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова заявила РБК, что согласна с этой инициативой, так как 70 лет — это не препятствие осуществлению его деятельности по существу. «Я не знаю, откуда источник, сообщивший (о готовящейся отставке Федотова) брал сведения и действительно ли все это обосновано только возрастом. Закон не считает это абсолютным правилом», — отметила Морщакова.

Член СПЧ и директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора заявила РБК, что решение по продлению полномочий председателя СПЧ может принять только президент.

Павел Гусев и Александр Сокуров были недоступны для комментариев.

Михаил Федотов узнал о письме в свою поддержку от РБК. «Не было времени залезть в почту, постоянные телефонные звонки», — сказал он, отметив, что едет в поезде из Санкт-Петербурга и у него плохая связь.

О том, что наиболее вероятным претендентом на пост председателя СПЧ является глава Общественной палаты и член Высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев, ранее рассказывал РБК знакомый с ситуацией федеральный чиновник и источник, близкий к руководству совета.

Фадеев и Федотов в разговоре с РБК не стали ни подтверждать, ни опровергать перестановки. Опрошенные РБК эксперты и члены СПЧ говорили о возможности превращения этой организации в более лояльный по отношению к властям орган при новом руководстве.

Предполагается, что Федотов уйдет с поста советника президента — председателя СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, отмечали два источника РБК в СПЧ. В сентябре ему исполнилось 70 лет, он возглавлял совет с 2010 года.

Авторы: Владимир Дергачев, Роман Кирьянов
Теги: СПЧ, Михаил Федотов, Владимир Путин
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