Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова

Более половины членов СПЧ решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не менять главу совета Михаила Федотова «с учетом его личных заслуг и авторитета». Он должен уйти из-за достижения предельного возраста

Михаил Федотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.

«Уважаемый Владимир Владимирович, до членов Совета дошла информация о том, что председатель Совета, Михаил Александрович Федотов, будет отправлен в отставку в связи с достижением 70-летнего возраста, — говорится в черновике письма СПЧ, с которым ознакомился РБК. — Вместе с тем, учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе». [Орфография сохранена.]

Сбор подписей ведется по электронной рассылке через почтовые ящики членов совета. Несколько членов СПЧ сказали РБК, что за проект письма к вечеру на момент сдачи материала уже высказались 27 из 50 членов СПЧ.

По словам нескольких собеседников РБК в СПЧ, письмо одобрили режиссер Александр Сокуров, профессор Татьяна Марголина, журналисты Леонид Никитинский, Николай Сванидзе, Павел Гусев, Иван Засурский, Ева Меркачева и Екатерина Винокурова, директор Гринписа Сергей Цыпленков, директор центра «Сова» Александр Верховский, профессор МГУ Александр Асмолов, бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова, политолог Екатерина Шульман, профессор кафедры конституционного права ВШЭ Илья Шаблинский, адвокат Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, социолог Светлана Айвазова, юристы Генри Резник и Павел Чиков, зампредседателя Высшего арбитражного суда в отставке Татьяна Андреева, правозащитник Андрей Бабушкин и глава «Российского фонда помощи» Лев Амбиндер, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, президент фонда «Антимафия» Евгений Мысловский, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, председатель Независимого экспертно-правового совета Мара Полякова, председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Для принятия проекта требуются голоса более половины из 50 членов совета.