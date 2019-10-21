Акции «Яндекса» выросли после отзыва кабмина на закон о значимых сайтах

Акции «Яндекса» выросли после отзыва кабмина на закон о значимых сайтах

На открытии торгов на Московской бирже акции «Яндекса» выросли на 7,3% до 2094 руб. за штуку.

Позднее рост акций замедлился до 5,36%, по состоянию на 10:20 мск они торговались на уровне 2035 руб. за штуку.

Котировки растут на фоне новостей об отзыве правительства на законопроект о значимых интернет-ресурсах: 18 октября стало известно, что кабмин предлагает увеличить предельную долю иностранного владения в нем до 50% минус одна акция.

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