СМИ узнали о «нештатной ситуации» на учениях под руководством Путина

СМИ узнали о «нештатной ситуации» на учениях под руководством Путина

По данным источников «Ведомостей», атомный подводный крейсер произвел пуск лишь одной межконтинентальной ракеты вместо планировавшихся двух пусков. Это могло произойти из-за отказа одной из систем, пишет издание

Сергей Шойгу, Владимир Путин и Сергей Рудской (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны.

Учебные стрельбы проходили на минувшей неделе, 17 октября. Были проведены пуски ракет с подлодок, надводных кораблей, ракетных комплексов, а также дальних бомбардировщиков.

По данным «Ведомостей», атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Чижа». В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будет два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, пишет издание.